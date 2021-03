Diego y Lola continúan en 'La isla de las tentaciones'

MADRID, 4 (CHANCE)

Si bien recordamos el último capítulo de 'La isla de las tentaciones' nos quedamos justo en el empiece de la hoguera de confrontación entre Diego y Lola, una de las parejas más protagonistas de esta tercera edición y quizás, la que más tiene que resolver.

Diego acudía a la cita sin saber que su todavía novia había tenido movimientos sexuales en la cama en la que también estaba Lucía, pero poco faltaba para que Lola se lo confesara: "He hecho cosas peores, por eso no entendía el abrazo. Yo te veía muy bien con Carla, veía que le hacías lo mismo que a mí, lo siento, no sé qué me pasó".

El concursante no quería sacar conclusiones antes de ver los vídeos y aseguraba que: "La isla me está cambiando, vea lo que vea ahí no me voy a precipitar, cuando lo vea decidiré", pero minutos después... la ira se apoderaba de él: "Alucino la verdad, si me pellizcan pienso que es un sueño y estamos todavía en León antes de venir aquí. Da vergüenza ajena, yo di el primer paso de liarme con Carla, ella no se había liado con Simone... pero es que yo a Carla no la he tocado ni el culo a día de hoy".

"Aquí estoy haciendo cosas que no sé por qué las hago, yo no me he acostado con él, hubo cosas, pero no me he acostado. Ha sido un descontrol de mi cabeza, no es justificación, pero la edad, las hormonas alteradas, caí... en el error de hacerlo sin pensar en nadie" justificaba Lola, pero lo cierto es que de poco le servían estas declaraciones a su pareja, que se mostraba de lo más enfadado posible ante su actitud con los chicos de la casa.

"Es un perro, pero es súper importante para nosotros" confesaba Lola después de ver un vídeo que le ha puesto la organización del perro que tiene en común con Diego. Algo que hacia que se derrumbaran y con lo que han podido arrimar posturas.

"Yo estoy enamorado de ti, las cosas no cambian de un día para otro, pero nos enfrentamos a algo que es muy jodido" aseguraba Diego y enseguida le cortaba su todavía pareja para decirle: "Me está sorprendido mucho lo que está diciendo, esta es la persona que yo quiero ver, la persona que admite errores y pensé que no la iba a ver nunca, te quiero y lo siento de verdad todo lo que he hecho".

"Perdonar de volver no sé si podré hacerlo, pero a partir de ahora voy a aprender a perdonar y a no guardar ese rencor" le ha asegurado el concursante a Sandra Barneda... y sus palabras han provocado en Lola un sentimiento de culpabilidad y de ternura: "Me demuestra que tiene un corazón enorme, ha merecido la pena venir y descubrir ese lado que no creía que tuviera".

Sandra Barneda les ha preguntado cómo querían que terminase esta hoguera de confrontación y Lola ha confesado: "Prefiero continuar en la villa para demostrarle que le quiero y que estoy enamorada de él", la misma decisión que Diego: "Sería muy precipitado decir que no pasa nada, lo mejor es seguir en la villas y ver qué pasa con Carla, ella se ha dejado llevar y ha descubierto que está enamorada de mí, yo también necesito darme cuenta de eso".