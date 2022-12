Diego Matamoros no entiende que Makoke vuelva a hablar de su padre en televisión

MADRID, 16 (CHANCE)

Esta tarde nos hemos enterado de que Makoke se va a someter al 'Polideluxe' para hablar de todas las polémicas que hay sin resolver con Kiko Matamoros y las reacciones no han tardado en llegar. Europa Press ha podido hablar con Diego Matamoros y nos ha confesado que ya aburre un poco que la exmujer de su padre siga hablando de él y de los 'problemas' que tuvo en el pasado.

Antes de mencionar a Makoke, Diego nos ha asegurado que le "parece genial" que su padre haya decidido no hablar más de su hija Anita porque "es lo mejor para los dos, que no hable y si tienen que hablar que sea en la más estricta intimidad". Quizás esa decisión haga posible una reconciliación entre padre e hija: "no lo sé, espero que sea así" o que incluso haga posible que la joven vaya a la boda del colaborador: "es un momento de celebración y de unión".

En cuanto a la confesión que ha hecho su padre esta tarde en el directo de 'Sálvame' sobre el deseo que tiene de ser padre de nuevo junto con Marta López, Diego está encantado: "que buena noticia, me estoy enterando ahora mismo, me parece genial, si ellos quieren tener un hijo, fenomenal".

Le hemos comentado al influencer que Makoke se sienta en el 'Deluxe' para hablar de los problemas con su padre, de sus problemas económicos... pero él cree que tiene bastante dinero como para no hacer eso: "ella tiene demasiado, tiene dos casas".

El hijo del colaborador ha sido cauto: "no me quiero meter mucho en el tema", pero sí que ha dejado claro que es lícito que vuelva a hablar de su padre: "ellos verán, sobre todo ella, si al final no encuentra nada con lo que trabajar, cada uno se gana como puede la vida".

Eso sí, Diego ha asegurado que le aburre el testimonio de Makoke: "ufff... me aburren muchas cosas, pero sí" y le ha mandado un consejo para que no se quede anclada en el pasado: "entiendo que la gente tiene que cambiar y evolucionar, pero hay cosas que huelen a naftalina". Y es que no entiende por qué después de tantos años vuelve a la carga: "hace muchos años que mi padre está con Marta y creo que cada uno tiene que pasar página y ser feliz".