Diego Matamoros, feliz por la presencia de Marta López en la vida de su padre

Disfrutando a tope de su amor y cuando acaban de cumplir 9 meses de intensa y apasionada relación, Diego Matamoros y Carla Barber han disfrutado de una romántica cena en un conocido restaurante de la capital para celebrar una fecha tan especial.

Visiblemente recuperada de la lesión que sufrió esquiando en Baqueira Beret el pasado mes de enero y que la obligó a pasar por quirófano, Carla avanza en su rehabilitación a pasos agigantados e, ilusionada, comparte que lo lleva "muy bien, ya voy con una sola muleta. No me puedo quejar".

Sus 9 meses de romance coinciden con los dos años de relación que acaban de celebrar Kiko Matamoros y Marta López que, enamoradísimos, planean su boda para los próximos meses. Diego, sin dudarlo, confiesa que "estoy encantado de que esté feliz" y prefiere olvidar cómo al inicio del noviazgo él se mostró muy duro con la modelo, asegurando que se había acercado a su padre por interés. Entre risas, el influencer admite que se equivocó y afirma que "al final todos estamos en otra onda. En una onda muy diferente. Les deseo lo mejor que sean muy felices". "Marta ha estado cuando él ha estado mal. O sea que genial. Mi padre puede estar tranquilo. Solo puedo decir que ha estado con mi padre, que le apoya y ha estado todos los días con él", añade, confirmando que la granadina ha hecho mucho por la buena relación que ahora Kiko tiene con sus hijos.

Muy pacífico, Diego sin embargo evita hablar de Makoke y Javier Tudela, que ha declarado que están en una órbita diferente a la de Kiko. "No hablo nada de la parte antigua, por así decirlo. Creo que estamos todos más tranquilos si no se habla el uno del otro. Ya no entro a valorar, ya lo valoré el otro día", asegura.