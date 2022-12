Diego Matamoros no se plantea, por el momento, ser padre

MADRID, 17 (CHANCE)

Kiko Matamoros y Marta López se darán muy pronto el 'Sí, quiero' y lo cierto es que esta boda va a ser de lo más comentada en la crónica social, de hecho ya se está hablando de los invitados, de cómo será la celebración... hay servidas un montón de incógnitas que todavía no se han despejado, pero que en cuanto el colaborador de televisión regrese de Dubai se resolverán públicamente.

En este contexto, hemos hablado con Diego Matamoros y nos ha confesado que está "felicísimo" por la noticia y que se enteró antes de que la pareja se fuera de España: "nos lo dijo antes de irse a Dubai y la verdad es que súper contentos"... y es que el hijo del colaborador les ve muy enamorados: "Sí, se lo dije en ese momento. Al final les veo felices, él está tranquilo, y al final va a ser bonito y muy divertido".

En cuanto a los invitados, Diego prefiere no mojarse y asegura que "solo sé que vamos a estar los que tenemos que estar. Del lío de 'Sálvame' no sé nada" y sobre la presencia o no de su hermana Anita, el influencer nos comenta que "me gustaría que esté toda la gente que quiera mi padre. Si mi padre quiere que esté".

Como todos sabemos, Kiko no ha conseguido llegar a un entendimiento con su hija y por el momento no hay relación, al menos eso es lo último que sabemos por las declaraciones que se han hecho en los platós de televisión. Por su parte, Diego opina que "lo que tienen que hacer es ser felices y reencontrarse".

El novio de Marta Riumbau está muy feliz, estrenando casa, pero de momento no piensa en ser padre: "Déjame disfrutar de la vida. Yo de tío hago muy bien. Los problemas se los dejo en casa a la otra" y sobre la reconciliación sentimental de su hermana Laura y Benji, nos confiesa que le parece "genial, por eso, viene y va, pero estoy muy contento de que vuelvan".