Diego Matamoros presume de buena relación con Marta López y culpa a Makoke de la polémica

MADRID, 2 (CHANCE)

Kiko Matamoros sigue ingresado tras haber sufrido una pancreatitis y como no podía ser de otra manera, algunos de sus hijos se están acercando muchos días para ver cómo se encuentra su padre. Este es el caso de Diego Matamoros y Carla Barber, que acudieron al hospital ayer sábado para estar un rato con el colaborador de televisión.

A la entrada, Diego Matamoros se mostraba muy discreto, pero afirmaba que su padre iba poco a poco a mejor. Carla Barber no pronunciaba ni una sola palabra para los medios que se encontraban en la puerta del hospital y se mostraba como el principal apoyo de su pareja en estos momentos.

A la salida del hospital, Marta López acompañaba a Diego Matamoros y Carla Barber a la salida y demostraban ante las cámaras la buena relación que hay entre ellos. El hijo de Kiko Matamoros se mojaba en la polémica que hay entre Makoke, su padre y Anita Matamoros y confesaba que la única culpable es la expareja de su padre: "Está metiendo cizaña como siempre, como hizo con nosotros. Es lo que le interesa a Makoke".

Pero eso no es todo, porque Diego Matamoros ha querido defender a Marta López y ha asegurado que no cree que esté copiando a Anita Matamoros. Además ha querido dejar claro que en un primer momento se equivocó con la novia de su padre: "Si, pero me equivoqué. Creo que ahora en vez de preocuparse por esas cosas, debería preocuparse por su padre y estar tranquilos todo el mundo".