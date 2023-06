Diego Matamoros, el primero en abandonar la boda de su padre

MADRID, 3 (CHANCE)

Este viernes Kiko Matamoros y Marta López Álamo vivieron uno de los días más felices de su vida al darse el 'Sí, quiero' en la Basílica de San Miguel, en Madrid, en compañía de todos sus seres queridos. El colaborador de televisión contó con la presencia de todos sus hijos -menos Anita Matamoros, con la que ya sabemos que se está reconciliando- y de muchos amigos que no quisieron perderse este eventazo... y aunque todo el mundo sabía que la ceremonia comenzaba a las 17h, hubo quien se retrasó unos minutos.

Diego Matamoros llegaba a la iglesia cuando la ceremonia ya había empezado, pero confesaba ante los medios de comunicación que se había indispuesto tras la comida y que eso había provocado el retraso. Acompañado por su novia, Marta Riumbau, aseguraba que era un día muy feliz para su padre y que estaba dispuesto a disfrutar por todo lo alto, pero lo cierto es que no pudo ser así.

El hijo del colaborador de televisión fue el primero en abandonar la fiesta que tuvo lugar en el Hotel Ritz. Sorprendentemente, Diego no pudo aguantar debido al fuerte dolor de cabeza que sufría y por el malestar general. Las cámaras de Europa Press eran testigo de cómo el influencer abandonaba el hotel junto con Marta y nos desvelaba el motivo que le obligaba a marcharse.

Diego nos confesaba que se encontraba peor que antes de la boda: "Sí, me duele bastante la cabeza y tal" y añadía: "es que no me encuentro bien. creo que es mejor una buena retirada ya". Eso sí, nos aseguraba que había intentado aguantar el máximo de tiempo, pero ya no podía más: "Todo lo que he podido".

Al menos, el hijo de Matamoros pudo disfrutar de la fiesta y la música que el colaborador de televisión y Marta habían escogido para un día tan importante: "la verdad que ahí dentro se lo estaban pasando muy bien. Está siendo muy bonito, la banda de jazz estaba siendo espléndida".

Con el rostro visiblemente desencajado por el malestar que sufría, Diego se marchaba junto a su chica, Marta, que es uno de sus grandes apoyos, para descansar en casa. Todo aquel que sea seguidor suyo sabe que los últimos meses han sido difíciles para él debido a los problemas de salud que ha tenido.