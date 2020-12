Diego Matamoros se pronuncia tras su reciente encuentro con Makoke en un restaurante

El influencer y su novia, Carla Barber, siguen tan felices como el primer día y ajenos a los rumores de crisis entre ellos

MADRID, 10 (CHANCE)

Aunque desde el comienzo de su relación han sido muchas las voces que han apuntado hacia una crisis entre ellos, lo cierto es que Diego Matamoros y Carla Barber siguen disfrutando de su historia de amor cada día. En esta ocasión la pareja acudió a uno de los restaurantes de la capital madrileña para compartir mantel y confidencias ya que a la salida la parea presumió de complicidad frente a los medios.

Haciendo oídos sordos a las informaciones que hablan sobre crisis entre ellos, Carla y Diego dejaron claro que están felices y tan enamorados como el primer día. Sobre el encuentro fortuito que el hijo de Kiko Matamoros tuvo con Makoke, exmujer de su padre, en uno de los restaurantes de la capital, el joven explicó: "Creo que se ha aclarado, coincidimos y ya está". Dejando claro que entre él y la que fuera mujer de su padre no existe ninguna posibilidad de reconciliación, Diego comentó: "Yo no me saludo con ella".

A pesar de su implicación en redes sociales y medios, el influencer prefiere mantenerse al margen del distanciamiento entre Kiko Matamoros y su hija Anita ya que, por el momento, el joven deja toda la responsabilidad en su padre: "Eso es un tema de mi padre y yo eso lo tengo que respetar".

Al igual que el resto de España, Diego y Carla no tienen del todo definidos sus planes para esta Navidad atípica que estará marcada por las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias: "Disfrutar de la navidad y disfrutar del tiempo que podamos cada uno".