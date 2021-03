Diego Matamoros responde a las declaraciones de Anita en las que asegura que su apellido le ha perjudicado

MADRID, 1 (CHANCE)

Carla Barber ha estado unos días de descanso disfrutando de su familia en su Canarias natal, pero, de vuelta en la capital, Diego Matamoros y ella han celebrado su esperado reencuentro con una romántica comida tras la cual el hijo de Kiko Matamoros se ha pronunciado sobre las declaraciones de su hermana Anita - con la que no tiene relación - confesando que su apellido le ha perjudicado en su profesión de influencer.

Confesando que "no lo he visto porque no sigo últimamente nada del mundo televisivo" porque "estoy muy feliz y mi tiempo se va todo el rato para mi master o mi mujer", Diego prefiere no posicionarse acerca de las palabras de Anita. "Son cosas de mi padre y ella, creo que lo mejor es que se arreglen, que hablen en la intimidad y que se dejen de tonterías", opina.

El vídeo del día IAG pierde 6.923 millones en 2020 frente a beneficios de 2019 por el Covid

Sobre si él esta de acuerdo en que el apellido Matamoros puede perjudicar a la hora de que te tomen en serio en una profesión, el novio de Carla Barber no duda en lanzar un dardo a su hermana: "Te puede abrir cosas, te puede cerrar otras, pero en general debe estar agradecida al apellido porque al final tienen notoriedad pública y las redes sociales es gracias a eso. Se le conoce por ser hija de y ya después ha hecho un perfil bueno y lo ha enfocado hacia la moda, pero en ese caso creo que está siendo un poco injusta".

Así, Diego no duda en confesar que a él el apellido Matamoros le ha beneficiado. "En muchas cosas sí, no puedo ser hipócrita, en otras no por mi apellido, por mis actuaciones, me ha cerrado otras cosas", señala. "No entiendo que Anita diga eso porque tiene hermanas que se llaman Laura Matamoros Flores que trabaja con grandes marcas, no hay problema con eso", añade.

Muy claro, Diego cofiesa que "me da igual Makoke" y, acerca del nuevo enfrentamiento con Kiko, el influencer tiene claro con quién posicionarse: "Evidentemente voy a apoyar siempre a mi padre, mi padre es la persona que está conmigo y creo que está en un momento de su vida en el que ha sabido contrarrestar todo lo demás y se le ve feliz, lo que tiene que hacer es centrarse en ser feliz".

Carla sin querer meterse en polémicas porque "voy mucho a mi bola" confiesa que "apoyaré siempre a Kiko", pero no dudaría en atender a Makoke si esta visitase su clínica: "Yo encantada. No cierro las puertas a nadie".

Si además quieres descubrir que le parece a Diego la boda de su padre con Marta López, ¡dale al play!