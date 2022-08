Diez cosas que no sabías de TGB, The Good Burger

MADRID, 1 (CHANCE)

Nueve años después de su nacimiento, The Good Burger -TGB-, se ha convertido en una de las hamburgueserías más exitosas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La marca, perteneciente a la compañía Restalia Brands, tiene una proyección meteórica y ha conquistado a un consumidor empoderado que quiere lo mejor al mejor precio.

Con un concepto de origen americano pero adaptado a los gustos y la calidad que el mercado español exige, la cadena de hamburgueserías se ha posicionado como generador de tendencias dentro de la cultura de la hamburguesa, uno de los platos preferidos tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa. Pero TGB 2.0 es mucho más* Todo esto es lo que no sabías sobre la enseña más verde de la compañía andaluza y el decálogo de calidad que diferencia a The Good Burger de sus competidoras.

1. Más grandes. De 100g a 150g de carne

Dicho y hecho. Las peticiones de sus consumidores han sido escuchadas. Estas deliciosas burgers se les quedaban pequeñas, 100 gramos de carne no eran suficiente, por eso, querían carnaza y carnaza les han dado creciendo hasta los 150 gramos. The Good Burger renueva su carta con sus hamburguesas XL que, además, pueden convertirse en XXL o XXXL a petición del cliente tanto en las clásicas como en las nuevas propuestas veggie, pudiendo incluso convertirlas en Burgerzillas de cuatro pisos.

2. Los vegetales son siempre frescos

La clásica, la que nunca pasa de moda, la lechuga Batavia acompaña algunas de las señas más representativas de estos restaurantes, como la Cheese Burger o la TGB Burger, al mismo tiempo que el tomate también presente en otras tan solicitadas como la Pollo Crunchy. La rúcula pega con fuerza como nuevo ingrediente en las single burgers más especiales como la Cheese Lovers o la Blue Montain. Este tipo de vegetales siempre son frescos, incluida la cebolla, que se prefiere en aros y bien crujiente.

3. Desperdicio cero en los locales. Nuestros aros de cebolla son naturales y se preparan y cocinan al momento

En TGB, siguiendo una filosofía verde de desperdicio cero de los alimentos, todo se cocina al momento para evitar que se tire comida. Por ejemplo, los aros de cebolla tan característicos de TGB por su forma, tamaño y sabor, muy diferente al tradicional, proviene de esta hortaliza fresca y se preparan en el momento. Se cortan, enharinan, se fríen y por último se sirven. ¡Sin trampa ni cartón!

4. La carne es servida bajo altos estándares de calidad

Estas hamburguesas gourmet constan de un tipo de carne de primera calidad seleccionada ente los mejores proveedores. 100% vacuno, hecha a partir de una mezcla de tres cortes diferentes de la vaca para obtener una mayor jugosidad en cada bocado. TGB apuesta por hamburguesas con ingredientes de calidad, como la selecta carne Angus planchada al momento.

5. 100% natural, sin aditivos ni conservantes

Las hamburguesas de TGB son únicas gracias a su carne 100% vacuno sin aditivos, conservantes o antibióticos. El pollo también es de alta calidad debido, entre otras cosas, a la procedencia de sus materias primas. Por su parte, la carne pulled pork se compone de 80% paleta de cerdo deshilachada, sin mezcla de piezas y cocinada a baja temperatura para darle ese toque tan jugoso.

6. Burger de pollo Crunchy hecha de auténtica pechuga

Pechuga de pollo y nada más. Bueno sí, un rebozado crujiente en su exterior, pero una jugosidad extrema en su interior. Sin ingredientes adicionales ni mezclas. La auténtica Pollo Crunchy Burger de TGB es lo que ves.

7. Burgers veganas sin organismos transgénicos

Más verde que nunca, TGB apuesta por una mayor oferta para vegetarianos y flexitarianos, con las Burger No Pollo crunchy, No meat TGB y No meat BBQ, elaboradas con carne plant-based. Los clientes que apuesten por el verde podrán elegir hasta cuatro opciones de hamburguesa para disfrutar de un momento único. De la mano de proveedores nacionales e internacionales certificados y especializados en este sector, que utilizan las mejores técnicas innovadoras para que los productos se diferencien de los que ya hay, mejorando las cualidades organolépticas de los mismos. Y ninguno tiene organismos genéticamente modificados (OGM).

8. Bacon no meat se cocina y sabe cómo el bacon fresco

En TGB podrás probar el primer bacon plant based en todo el mundo que se ve, se cocina y sabe exactamente igual que el bacon fresco. El resultado de años de investigación en innovación y ciencia de los alimentos es un producto que entrelaza finas capas de "carne" y "grasa", justo como el bacon animal.

9. Un pan de receta propia

Si algo tiene "la buena hamburguesa" que la diferencia de sus semejantes es su pan de receta patentada hecho a base de patata. Un pan tierno e inconfundible, que aporta un gusto dulce con un ligero sabor a mantequilla para dar con ese toque propio y característico de las hamburguesas de The Good Burger a las que ningún cliente puede resistirse.

10. Más del 80% de los proveedores ya son nacionales

Una de las características más distintivas de la marca es su apuesta por el producto nacional. Restalia, el grupo de restauración organizada del que forma parte adquiere, tanto sus productos como las materias primas para la elaboración de estos, en su mayoría, de proveedores nacionales en todas sus enseñas. En concreto, TGB cuenta ya con un 83% de proveedores nacionales y con perspectivas de ir aumentando ese porcentaje.