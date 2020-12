Diez películas navideñas perfectas para aprender inglés desde casa y disfrutar de un rato en familia

MADRID, 22 (CHANCE)

Este año las celebraciones navideñas serán una de las más caseras que de costumbre a consecuencia de la actual crisis sanitaria que atravesamos. Pero en vez de mirarlo por el lado negativo, podemos aprovechar estos días de celebración y descanso para seguir mejorando nuestro inglés. ¿Qué plan hay más familiar y navideño que disfrutar con los tuyos de unas deliciosas palomitas y una película?

Por ello, desde ABA English, nos recomiendan una serie de consejos para mejorar nuestro inglés mientras disfrutamos de una buena película:

- Utilizar subtítulos en inglés. Es importante que nos olvidemos de los subtítulos en español porque el objetivo es reforzar la capacidad de lectura y entrenar el oído a este idioma.

- Tomarnos nuestro tiempo para entenderlo todo. Hacer pequeñas pausas, retroceder si no entendemos alguna parte o, si tenemos la opción, poder ver la película con diferentes acentos de inglés, como británico o americano.

- No dejar todo a la memoria. Podemos tomar notas, hacer un resumen de lo aprendido o un listado de palabras o expresiones que no comprendamos para luego buscar su significado

- Hacer una lista de las frases o citas que más llamen nuestra atención. Una vez identificadas podemos repetirlas para recordarlas y poco a poco ir incluyéndolas en nuestra rutina a la hora de hablar inglés para ampliar así nuestro vocabulario

Ahora, aquí está el listado de las películas que ABA English recomienda para aprender inglés si tu nivel es básico:

1. A Charlie Brown Christmas (La Navidad de Charlie Brown). Este clásico navideño se emitió por primera vez en 1965 y fue el primer especial animado de televisión basado en Peanuts, la tira de prensa de la que luego salieron personajes conocidos por todos como Snoopy o Charlie Brown. Su duración de sólo 25 minutos y su vocabulario sencillo la convierten en una gran opción para aquellos que quieren adentrarse en el mundo del cine para mejorar su inglés.

2. The Muppet Christmas Carol (El cuento de Navidad de los Teleñecos). Esta película estrenada en 1992 nos trae el clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens junto al fantástico y divertido mundo de los Teleñecos. Una opción en clave de humor para disfrutar con los más pequeños de la casa y mejorar nuestro inglés al mismo tiempo.

3. Elf (Elfo). En esta comedia, Will Ferrel interpreta a Buddy, un elfo que trabaja con Papá Noel y que viajará en busca de sus verdaderos padres al conocer sus verdaderos orígenes. Más de quince años después de su estreno es ya un clásico navideño con el que poder pasar una verdadera velada navideña con la que mejorar y practicar nuestro vocabulario en inglés.

4. The Nightmare Before Christmas (Pesadilla antes de Navidad). Nominada en los Óscar a Mejores Efectos Visuales, The Nightmare Before Christmas nos adentra en los planes maléficos de Jack Skellington, Señor de Halloween Town, para destruir la Navidad y secuestrar a Santa Claus.

5. How the Grinch Stole Christmas (El Grinch) Estrenada en el año 2000, esta conmovedora y divertida película nos ayudará a recuperar todo el espíritu navideño y a disfrutar de la fantasía y comedia que nos conquista en Navidad.