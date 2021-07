DigitalEs cree que sigue habiendo oportunidades para mejorar el marco "fiscal" de los operadores

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El director general de DigitalEs, Víctor Calvo-Sotelo, ha señalado este jueves en una rueda de prensa que la patronal cree que "sigue habiendo oportunidades" para mejorar el marco fiscal del sector de las telecomunicaciones tras la proyectada eliminación de la tasa que aportan las operadoras a financiar RTVE.

Calvo-Sotelo ha remarcado que España se encuentra en un "momento histórico" para hacer reformas inteligentes que "ayuden a la inversión y a la innovación de todos los sectores".

En cuanto a la eliminación de la tasa, ha constatado que es importante "eliminar una anomalía que existía en España" que nació por una "decisión arbitraria".

El director general de la patronal ha recordado que el sector de las telecomunicaciones cuenta en España con una "carga fiscal" muy superior a la de sus homólogos en otros lugares de Europa.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la asociación, Eduardo Serra, quien ha tildado la tasa de "atropello histórico".

"Lo que no puede ser es que empresas que son las que ganan más dinero del mundo no paguen impuestos. No sé cómo se arregla así ahora, eso hay que arreglarlo", ha destacado Serra, remarcando la necesidad de que haya "un terreno juego equilibrado".

Ambos han coincidido con que las plataformas de streaming tienen más relaciones con el ente público de radiotelevisión y les parece más adecuado que sean estas firmas las que contribuyan a sufragar sus gastos directamente.

No obstante, Calvo-Sotelo ha recordado que el sector contribuye de manera indirecta con la tasa de reserva de espectro a RTVE y ha reiterado que en un momento de reforma cabe plantearse tener sistemas fiscales "más inteligentes" en un momento de inversión.

DIGITALIZACIÓN Y PANDEMIA

La patronal ha sumado 13 nuevos socios desde enero y ha incrementado su listado de miembros hasta los 63 a los que se sumarán otros dos "próximamente.

Serra ha señalado que tras la pandemia, "no hay más remedio que pisar el acelerador" en digitalización, ya que a los sectores más lentos "los ha atropellado".

Para el presidente de DigitalEs, la verdadera riqueza de un país ahora la marca "el talento" y ha remarcado la necesidad de una mayor conexión entre la demanda del mercado y la formación que se imparte en España.

El directivo ha aventurado que pronto habrá más de 100.000 empleos digitales vacantes por la falta de personas que puedan cubrir este puesto a la vez que el país tiene "un tremendo problema de paro".

Seis de cada diez posiciones digitales no se cubren o tardan años en cubrirse, según Serra, que ha destacado la labor del Gobierno para marcar un "camino a seguir" con un plan de competencias digitales con un presupuesto "elevado".

Los directivos de la patronal han subrayado que, en contraste con el talento, las infraestructuras digitales de España son "sobresalientes" y han destacado el potencial de atracción de centros de datos con el que cuenta el país que aspira a ser un "hub" de interconexión al sur de Europa.

Para favorecer esta inversión, han pedido también reformas y un marco jurídico que facilite la construcción de estas instalaciones con medidas como la agilización de los "trámites administrativos".

Asimismo, Serra ha defendido también la necesidad de la colaboración público-privada para la ejecución de los fondos europeos, unos planes que Calvo-Sotelo ha señalado que "son una carrera de fondo", ya que los fondos "van a durar varios años".conferencia entre digitalización y sostenibilidadnuevas infraestructuras, nuevas tecnologías

DigitalEs Summit

La patronal ha presentado el DigitalEs Summit, su evento anual que tendrá lugar entre el 7 y el 9 de julio y que contará con más de 150 participantes.

Entre ellos, estará la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, así como la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

Asimismo, también intervendrán el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, así como representantes del mundo empresarial como el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo.