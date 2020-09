DigitalES pide al Gobierno "confianza y certidumbre" en el entorno empresarial tras el Covid-19

Eduardo Serra afirma que la gestión "debe estar por encima de las ideologías"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de DigitalES, Eduardo Serra, ha reclamado al Gobierno "confianza y certidumbre" sobre las condiciones en las que las empresas del sector tecnológico van desempeñar su trabajo durante los próximos meses o años en un entorno marcado por la crisis generada por el Covid-19, al mismo tiempo que ha defendido que la gestión "debe estar por encima de las ideologías".

Durante la inauguración de DigitalES Summit, Serra ha incidido en que si en la actualidad no es posible tener certeza sobre la solución a la enfermedad, sí se puede tener en cuanto al ambiente que rodea a la actividad de las empresas de este sector.

"Las empresas necesitan un marco normativo justo y estable que no cambie", ha subrayado Serra, quien ha agregado que si alguna seguridad es "esencial" en este momento es la jurídica, ya que si falta una tan importante como es la relacionada con la salud, "no se puede fallar en esta seguridad que depende de los hombres".

En este sentido, ha remarcado que España cuenta con "una pista de despegue extraordinaria", que son sus infraestructuras, así como con una gran cantidad talento, "mucho más del que se cree", que es actualmente lo que define la riqueza de los países.

Sin embargo, ha apuntado que para poder "triunfar en esta aventura" son necesarias "flexibilidad y celeridad" en la adopción de decisiones por parte de las administraciones, así como una fiscalidad que "no ahuyente a las inversiones y al capital nacional y extranjero".

En este contexto, el presidente de la patronal tecnológica también ha instado a las administraciones a que supriman las "trabas burocráticas" que se han heredado ya no del siglo pasado, "sino del siglo XIX", al mismo tiempo que ha pedido más ayudas para las pymes que tienen más dificultades para subsistir.

Asimismo, ha resaltado que "de ninguna manera" se puede dejar morir a sectores claves como el turismo o el automóvil y ha defendido que la gestión "debe estar por encima de las ideologías". "No podemos permitir que la gente se muera por razones ideológicas", ha apostillado.

La "certidumbre" es uno de los ejes en los que, según Serra, se debe actuar después de que la pandemia haya obligado a la sociedad a hacer un "esfuerzo terrible" en el que la digitalización está jugando un papel capital.

En este sentido, ha remarcado que los réditos y los beneficios de las medidas que se adopten actualmente "no van a llegar en el corto plazo", por lo que hay que ser "lo más rápidos posibles" a la hora de actuar. "No hay que esperar a que los demás se sienten a la mesa. No podemos perder un minuto", ha incidido.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Asimismo, ha incidido en que otro eje clave es la colaboración público-privada y ha admitido que esta "siempre ha sido un desastre" entre los distintos sectores sociales. "No podemos permitirnos el lujo de que un agente reme en un sentido y nosotros en otro", ha remarcado.

Así, ha subrayado que sería "suicida" para el país y para sus jóvenes y sus niños no aunar esfuerzos para ponerles en la "mejor posición competitiva" respecto a los de otros países. Por ello, ha calificado como necesaria la colaboración entre todos los sectores y entre el ámbito público y privado.

En cuanto a la educación, Serra ha remarcado que debe ser acorde al mercado laboral, ya que no se puede formar profesionalmente a la gente "para que se quede parada toda su vida porque su profesión no tiene futuro" y, sin embargo, no haya personal suficiente para las profesiones digitales.

Por otro lado, Serra ha afirmado que en un escenario en que el caída del PIB puede ser de entre un 10% y un 15% y el paro puede llegar a los siete millones de personas, la actuación tiene que ser "urgente" y es importante no solo dar ayudas a quien lo necesita si no dar a la gente un trabajo y una ocupación duradera.