Dime de qué casa de Harry Potter eres y te diré lo que escuchas

MADRID, 13 (CHANCE)

Los 'potterheads' en Spotify se preparan para conmemorar el 20º aniversario de Harry Potter, pues el próximo 16 de noviembre se cumplen ya 20 años desde que "Harry Potter y la Piedra Filosofal" se estrenara por primera vez en la gran pantalla. Para conmemorar esta fecha tan señalada en la que los mundos del cine y el audio convergen en Hogwarts, Spotify, la compañía de audio streaming más grande del mundo, se suma al 20º aniversario de Harry Potter revelando cuál es la música favorita que escuchan en Spotify las cuatro casas de Hogwarts, así como cuáles son las canciones más populares de todos los tiempos de las bandas sonora de la películas de J.K. Rowling.

Spotify ha echado un vistazo a las listas generadas por los fans españoles de Harry Potter en la plataforma, y ha descubierto que, por supuesto, al igual que cada casa de Hogwarts tiene unos principios y valores diferentes, también tienen gustos musicales distintos. Aun así, no cabe duda de que los fundadores de cada casa estarían orgullosos de sus elecciones.

Para los valientes Gryffindor, canciones como "Kiwi", de Harry Styles, "Everybody Talks", de Neon Trees, y "Heart Of Glass", de Miley Cirus son ya claros imprescindibles. Y para los astutos y ambiciosos Slytherin, nunca pueden faltar entre sus playlists son "You should see me in a crown", de Billie Eilish; "Daddy Issues", de The Neighbourdhood, y "Daisy", de Ashnikko.

Por su parte, "Golden", de Harry Styles; "Ophelia", de The Lumineers, y "Sofia", de Clairo, se sitúan como las favoritas para los leales Hufflepuff. Y la casa de los inteligentes Ravenclaw, destaca por escuchar en Spotify temas como "Sweater Weather", de The Neighbourhood, "Are You Bored Yet?", de Wallows con Clairo; y "Runaway", de AURORA.

Las canciones más escuchadas de Harry Potter de todos los tiempos.

Asimismo, más allá de las diferencias entre las distintas casas de magos, Spotify también ha detectado cuáles son las canciones más escuchadas de la saga en relación a cada una de sus películas. Lo interesante es que tanto a nivel nacional como mundial, las preferencias suelen ir bastante de la mano, situando el tema "Hedwig's Theme", el himno de la película "Harry Potter y la Piedra Filosofal", como la preferida por todos los usuarios en la plataforma.

El 'top 3' de en España lo completan también otras dos canciones de la primera película de Harry Potter: "Prologue" y "Harry's Wondrous World". El ranking lo completan "Dumbledore's Farewell", de "Harry Potter y el Príncipe Mestizo"; "Harry in Winter", de "Harry Potter y el Cáliz de Fuego"; "A Window to the Past", de "Harry Potter y el Prisionero de Azkaban", y "Lily's Theme", de "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Parte 2".

Las bandas sonoras más escuchadas de Harry Potter de todos los tiempos.

Por otro lado, según los datos recabados por Spotify, también se perciben similitudes por parte de los españoles y el resto del mundo en cuanto a las preferencias de bandas sonoras de cada película de la saga.

"Harry Potter y la Piedra Filosofal" se presenta, sin duda alguna, como la favorita para los usuarios de la plataforma en España en cuanto a música se refiere. Le siguen las bandas sonoras de las películas "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Parte 2", "Harry Potter y el Príncipe Mestizo", "Harry Potter y el Cáliz de Fuego" y "Harry Potter y el Prisionero de Azkaban"