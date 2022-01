Dimite una diputada de Ciudadanos en Asturias, crítica con la dirección del partido en la región

OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)

La diputada y exportavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Laura Pérez Macho, ha presentado este martes su renuncia al acta ante la Mesa de la Cámara. Pérez Macho, junto al diputado Armando Fernández Bartolomé, se han mostrado muy críticos con las decisiones de la dirección del partido en Asturias.

Macho se incorporará este miércoles a su puesto de trabajo y ha querido reafirmarse en sus críticas a la dirección del partido en Asturias ante la "conculcación de mis derechos y de los de mi compañero Armando Fernández Bartolomé, así como de mis dudas sobre una mutante estrategia política que nos sitúa permanentemente en laimprovisación y la provisionalidad".

Además, ha lamentado no haber recibido aún respuesta alguna a sus peticiones de amparo ante el Comité de Garantías de Ciudadanos "por las situaciones de trato discriminatorio y de señalamiento vividas en los últimos meses en mi condición de diputada".

"Si no me dejan trabajar, si no me permiten hacer política y parlamentarismo para los asturianos, no voy a seguir cobrando un sueldo. En definitiva: si no me dejan cumplir con mi misión de diputada, creo que es mejor que continúe desarrollando mi vocaciónde servicio público, como periodista y politóloga, desde el otro lugar en que puedo hacerlo, que es mi puesto de trabajo", ha indicado.

Macho ha indicado que en estos meses "ha habido en efecto decisiones impuestas a este Grupo Parlamentario que no comparto,que no han resultado positivas para nuestra eficacia política, que no creo acordes a nuestros compromisos electorales; y que, como tales, las he tratado de denunciar desde el primer hasta el último momento".

Así, ha afirmado a través de un comunicado que ha intentado contribuir en la construcción de "un proyecto de centro progresista que creo que es necesario para España y para Asturias". "Todo lo que he hecho en los últimos meses ha estado marcado por una sola intención y una sola motivación: defender la dignidad, la autonomía y la viabilidad de Ciudadanos Asturias".

La diputada ha tenido también palabras de agradecimiento para los ex diputados Nicanor García y Ignacio Prendes, además de Armando Fernández Bartolomé, parlamentario con el que hizo público el pasado 24 de octubre un comunicado en el que alertaban de una operación en la que participaría el exsecretario de Organizacion a nivel nacional Fran Hervías para integrar a la formación naranja en el PP. Ante ese comunicado, se les convocó a un Comité Autonómico, pero los dos parlamentarios no asistieron y dijeron que llevarían el asunto a la Comisión de Garantías del partido.

El último episodio de desencuentro entre los diputados críticos y la dirección fue cuando Fernández Bartolomé rompió la disciplina de voto en el pleno del 30 de diciembre, de aprobación de los presupuestos autonómicos de 2022. Ciudadanos pidió al parlamentario que entregase el acta y presentase su dimisión.

REACCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha expresado en sus redes sociales su gratitud y apoyo a Laura Pérez Macho al enterarse de su dimisión.

"Deja la Junta General una diputada que tiene todo mi respeto: muy trabajadora, capaz, buena parlamentaria. Tuve con ella debates muy interesantes e intensos, aún con lógicas discrepancias, siempre respetuosos. Un abrazo", manifiesta el jefe del ejecutivo asturiano.