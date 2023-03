Dimite por "discrepancias" el responsable de Comunicación de la dirección de CS elegida en enero

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El coordinador nacional de Comunicación de Ciudadanos, Ramón Fuertes, que accedió al cargo en enero tras el proceso de refundación del que salió la nueva Ejecutiva del partido 'naranja', ha anunciado este miércoles su dimisión por discrepancias con el equipo que encabezan Patricia Guasp y el eurodiputado Adrián Vázquez.

Al margen de las fugas de cargos de ediles y diputados autonómicos, la de Fuertes es la primera baja sensible que sufre el recién estrenado equipo que relevó a Inés Arrimadas al frente del partido.

Ramón Fuertes, que era vicealcalde de Teruel con el PP, ha anunciado que renuncia a encabezar la lista municipal por esta ciudad y que abandona todos sus cargos orgánicos, según ha confirmado a Europa Press la propia formación.

En la asamblea extraordinaria del pasado enero, Ramón Fuertes figuraba de numero 13, en los puestos reservados para el núcleo dirigente, en la lista que encabezaba Patricia Guasp y que se impuso a las candidaturas de Edmundo Bal y del militante de base Marcos Morales.

Hace sólo un mes, el edil turolense anunciaba su disposición a ser el cabeza de la lista autonómica del partido en Aragón en caso de celebrarse primarias.

CRISIS INTERNA EN ARAGÓN

En un comunicado difundido por la prensa local, Fuertes ha explicado que las "diferencias" que mantiene con la dirección actual le han hecho tomar la decisión de no presentarse como candidato a la Alcaldía de Teruel en las elecciones del próximo 28 de mayo y de abandonar sus cargos orgánicos.

Además, ha señalado que no comparte la decisión de Ciudadanos de no hacer primarias en Aragón y que el candidato en esta comunidad autónoma, que aún no ha sido elegido, se tome por parte de la dirección nacional.

Ciudadanos puso en marcha un proceso de refundación tras la debacle en las elecciones andaluzas de junio de 2022 que culminó a mediados de enero, tras la Asamblea Extraordinaria de la que salió la nueva Ejecutiva 'naranja', encabezada por Guasp y Adrián Vázquez.