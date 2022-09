Dina Bousselham pide a la AN que revoque la decisión del juez de investigar si cometió falso testimonio

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La ex asesora de Podemos Dina Bousselham ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) que revoque la decisión del juez Manuel García Castellón de enviar el asunto a los juzgados de Madrid, a quienes correspondería la competencia, para que investiguen si cometió falso testimonio en la pieza separada donde se investiga el recorrido que tuvo su tarjeta telefónica desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que su información apareció publicada.

En un escrito, presentado este mismo lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, Bousselham pide dejar sin efecto el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 el pasado 1 de septiembre, donde pedía a los juzgados madrileños que investigaran si la ex asesora 'morada' y su ex marido, Ricardo Sa Ferreira, incurrieron en falso testimonio cuando declararon como testigos en esta pieza separada del 'caso Villarejo', la número 10.

La abogada de Bousselham recuerda que la Sala de lo Penal acordó el pasado 8 de septiembre reabrir la instrucción de 'Dina' para investigar si la antigua cúpula policial estuvo implicada de algún modo en el robo del teléfono móvil, al admitir sendos recursos de la ex asesora y de su otrora jefe, el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos Pablo Iglesias.

"Esta parte entiende manifiestamente improcedente continuar con la deducción de testimonios contra las víctimas por presuntos delitos que, no sólo acontece que no han cometido --dado que a la vista está que todos los indicios de criminalidad señalan a los acusados--, sino que resulta aún más evidente que no concurre en modo alguno el requisito de procedibilidad (...) al haberse acordado la reanudación de la presente instrucción", sostiene.

