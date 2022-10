Dinio reaparece feliz con su mujer, Milena Leyva, tras su detención por presunto maltrato

MADRID, 18 (CHANCE)

Dinio vuelve a ser noticia, pero no por sus surrealistas revelaciones sobre la relación que mantuvo con Marujita Díaz, sino por su detención en Barcelona el pasado sábado por haber maltratado presuntamente a su mujer, Milena Leyva, además de apuntarla supuestamente con una pistola en presencia del hijo que tienen en común.

Un episodio que ella misma acudía a denunciar a la comisaría de Ciutat Vella - cerca de su domicilio y del trabajo de ambos, un local de shows eróticos -, y tras el que el cubano era detenido por los mossos d'esquadra y trasladado al calabozo.

Este lunes, Dinio comparecía ante la jueza en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Barcelona y, tras negarse a prestar declaración - tampoco su mujer - salía en libertad provisional con la prohibición de lucrarse económicamente hablando en medios de comunicación sobre este asunto que todavía no ha sido esclarecido.

Y apenas 24 horas después el cubano ha reaparecido feliz y en compañía de su mujer, Milena Leyva, con la que continúa su relación a pesar de su presunto maltrato. Derrochando complicidad, la pareja ha asegurado que se encuentran "perfectamente" pero han evitado hablar de lo sucedido el pasado sábado: "No os puedo hablar de los hechos" ha explicado Dinio.

Sin embargo, el ex de Marujita no ha podido evitar reaccionar con un "madre mía, ¿qué hijo en común?" a las informaciones que apuntan a que todo se trató de una escena de celos porque no quiere que su hijo vea a la expareja de Milena, padre a su vez de su hijo mayor. Una respuesta que deja entrever que nada hay de cierto en estas especulaciones.

Reafirmando lo enamorada que está de Dinio - que ha insistido una y otra vez en que no puede hablar - su mujer ha explicado que su silencio se debe a que se trata de un tema "penal" y que, aunque siguen juntos y felices "respetamos la decisión de la jueza y listo".