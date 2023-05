Dinora Santana acude a la cárcel con sus hijos para ver a Dani Alves el día de su cumpleaños

MADRID, 7 (CHANCE)

Este sábado Dani Alves cumplió 40 años desde la cárcel de Brians II y sin esperárselo, recibió una de las sorpresas más emocionantes en los últimos meses. Dinora Santana acudía junto a sus hijos para pasar con su expareja y padre de sus hijos este día tan especial. Eso sí, se mostraba parca en palabras a la entrada y nos advertía que, después de verle, hablaría ante la prensa.

Dicho y hecho. A la salida, Dinora nos confesó que Dani "se emocionó bastante porque echaba bastante de menos a los niños, pero está bien, está fuerte" y volvió a dejar claro que el exfutbolista "cree en su inocencia, entonces, tiene la seguridad de que sabe que se demostrará que es inocente".

Además, nos explica cómo vivió Dani la visita de su madre, días atrás: "hace dos semanas más o menos, ha estado, fue bastante emotivo también es muy duro". De lo que sí que se mostró más reacia a hablar fue de Joana Sanz, dejando claro que "el tema de Joana es solo de Joana y Dani, no tengo nada que ver, son una pareja y son los que tienen que arreglar sus cosas, yo no tengo nada que ver con esto, no tengo nada, ningún problema con Joana, no, nada".

Eso sí, Dinora nos desmintió haberle propuesto firmar un contrato de confidencialidad a la modelo a cambio de continuar viviendo en casa de Alves: "yo no, no tengo nada que ver con el tema de Joana y Dani, son os que tiene que solucionar, son una pareja un matrimonio, no hablamos de Joana, por eso creo que no me incumbe, no me tiene que hablar de esto, estuvo bastante con los niños y fue eso".

Por último, Santana recalcaba que está tan segura de la inocencia del padre de sus hijos que "no me hace falta ver ningún video para creer en la inocencia de él ,yo le creo 100% nunca he dudado de la inocencia, nosotros que le conocemos, la gente que le conoce, sabe que sería incapaz de faltar al respeto a ninguna persona y imagínate a una mujer, eso es al 100% yo le conozco a él y sé que no lo haría nunca en la vida, eso es lo que me sirve y me basta"