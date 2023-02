Diputación de Alicante anuncia alegaciones y ante el "mayor recorte de la historia" del trasvase: "O PSOE o agua"

Catalá interpela a Puig a responder "sin ambigüedades" sobre si recurrirá al TS una decisión "discrecional" y "sin informes técnicos"

ALICANTE/VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes la presentación de alegaciones y que lucharán ante lo que ha calificado como el "mayor recorte de la historia" en el trasvase Tajo-Segura, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del tercer ciclo de planificación hidrológica, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2027, y que incluye las nuevas normas que regirán esa infraestructura.

"Ya es oficial; ya han publicado en el BOE el mayor recorte de la historia que el PSOE, (Ximo) Puig y (Pedro) Sánchez han perpetrado a la provincia de Alicante y a la Comunitat Valenciana), ha lamentado en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, en las que ha afirmado que "O PSOE o agua, no hay otra".

Mazón ha criticado que en el Gobierno "no van a parar, ya lo sabemos; no van a hacer absolutamente nada por evitar esta situación, ya lo sabemos; vamos a alegar y a luchar pero solo nos queda la esperanza de que estos señores salgan del Gobierno de España y de la Generalitat".

Por su parte, la secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha apuntado, en un encuentro con los medios, que la provincia de Alicante, desde la Diputación presidida por Mazón, "está armando jurídicamente todos los argumentos" para "poder atacar este recorte sin precedentes en el Tajo-Segura que, desde luego, deja a nuestros agricultores en una situación más que precaria".

Catalá, que ha indicado que también Murcia y Andalucía recurrirán esta planificación, ha recalcado que el trasvase Tajo-Segura "es el ejemplo más claro de la debilidad" del 'president' de la Generalitat. "Si nuestro presidente no es capaz de reconducir a Pedro Sánchez y de conseguir ni siquiera algo tan básico para nuestra tierra y nuestros agricultores como es el agua, no podemos pretender los valencianos que nos defienda en nada más", ha expresado.

La dirigente 'popular' ha incidido en que "si no tenemos agua, no tenemos vidas y si no tenemos vida, no tenemos agricultura. Si no tenemos agricultura, no hay sector productivo; sin el sector productivo desde luego, nuestra tierra está condenada".

"SILENCIO" DE PUIG

En esta línea, ha considerado "muy significativa" la postura del Consell y la abstención de la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, en el Consejo del Agua en el momento de la aprobación de ese decreto y también "el silencio del señor Puig y la escasa fortaleza que ha mostrado en este tema y, sobre todo, las dudas que nos genera de si realmente la comunidad autónoma va a recurrir esta decisión ante el Supremo, como sí van a hacer otras CCAA".

Catalá ha pedido a Puig que "aclare" la postura "por el bien de los agricultores, los regantes" ya que "si no tienen un presidente fuerte, desde luego, en este momento van a sufrir mucho".

La secretaria general del PPCV ha añadido que, "por suerte", hay unas elecciones "a la vuelta de la esquina y la Comunidad Valenciana tiene una oportunidad". "Es la oportunidad de tener un presidente que yo he escuchado a poca gente hablar tan bien, saberse tanto el asunto del trasvase y los problemas de agua en Alicante como Carlos Mazón. Con Carlos Mazón nuestra tierra tendrá agua y tendrá alguien que la defienda. Con Ximo Puig, sabemos que no", ha mantenido.

En esta línea, ha insistido en interpelar a Puig sobre la presentación de un recurso al TS "directamente, sin ambigüedades, sin escaparse y sin las maniobras de escapismo que hace últimamente a las preguntas directas".

"El PP lo tiene muy claro, las administraciones gobernadas por el PP lo tienen muy claro. Sí que van a hacerlo", ha expuesto y ha subrayado que el principal argumento de la Diputación de Alicante es que esta decisión se toma "sin informes técnicos". "Es una decisión discrecional, irracional, no avalada por ningún informe técnico que justifique la necesidad de este nuevo recorte en el Tajo-Segura; y en ausencia de elementos objetivos las cosas pueden resultar totalmente irregulares", ha concluido.