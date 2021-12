Diputación de Guipúzcoa condena la agresión sexual a una mujer en Zumarraga y reitera que 'no es no'

SAN SEBASTIÁN, 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Guipúzcoa ha condenado la agresión sexual sufrida por una mujer en Zumarraga el pasado lunes y ha subrayado que 'no es no' y "las agresiones machistas no tienen cabida en nuestra sociedad".

Un varón, de 46 años, fue detenido en la medianoche del viernes en localidad guipuzcoana de Zumarraga, acusado de un delito contra la libertad sexual, tras forzar a una compañera de piso que tenía una habitación subarrendada.

Los hechos se produjeron el pasado lunes en la vivienda que el presunto autor y la víctima compartían en Zumarraga. Al parecer, la víctima había alquilado recientemente una habitación en la vivienda en la que residía el autor y, tras haber sufrido acoso verbal durante varios días, el lunes por la noche fue forzada a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

En una declaración institucional, la Diputación de Gipuzkoa ha expresado su más firme y contundente rechazo y ha trasladado su cercanía y solidaridad con la víctima, así como con sus familiares y personas allegadas.

De este modo, en virtud del protocolo institucional de repuesta pública ante la violencia contra las mujeres de Gipuzkoa, la Diputación se ha sumado a la declaración institucional publicada por el Ayuntamiento de Zumarraga.

"Este tipo de hechos tienen su origen en la falta de igualdad entre hombres y mujeres, en las actitudes e ideas machistas que quieren tener sometidas y bajo control a las mujeres. La dignidad, la libertad sexual y la integridad física de las mujeres son derechos inviolables. Una vez más, manifestamos alto y claro que 'no es no', que las agresiones machistas no tienen cabida en nuestra sociedad y que suponen una agresión al conjunto de la ciudadanía", han denunciado.

Asimismo, la Diputación advierte que es "especialmente importante" reforzar y difundir el mensaje contra la violencia machista en el contexto actual. "Queremos un ocio, unas calles, unos barrios y unos municipios libres de violencia machista, en el que las mujeres puedan vivir con total libertad", ha añadido.

Por último, la institución foral ha realizado un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a no bajar la guardia contra la violencia contra las mujeres.