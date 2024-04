Diputada PP afea a Baldoví que recurriera al "insulto" cuando le llamó "mala persona" por su oposición a Oltra

Baldoví insiste: "Todos aquellos que intenten destruir la vida política y personal de una persona sin tener pruebas son malas personas"

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP Elena Bastidas ha reprochado al síndic de Compromís que recurriera al "insulto" en Les Corts cuando en el pleno anterior, se dirigió a ella sin nombrarla desde el estrado para llamarla "mala persona" por sus intervenciones cuando era parte de la oposición sobre el caso de la menor abusada por el exmarido de la exvicepresidenta Mónica Oltra. "No podemos confundir la contundencia con la intimidación, ni la indignación con las faltas", ha indicado.

La parlamentaria ha aludido al artículo 70 del reglamento de Les Corts para intervenir al principio de la sesión y reprochar a Baldoví su actitud del pasado jueves. En declaraciones en pasillos de Les Corts tras su intervención, ha afirmado que "esa actitud de recurrir al insulto personal" le "definen".

Bastidas ha señalado que "incluso en los debates más agrios" que protagonizó con Oltra y con su sucesora al frente de Igualdad, Aitana Mas, "nunca sobrepasaron esos límites". Por ello, ha insistido en criticar la actitud de Baldoví: "Le define más a él que a mí".

"Está claro que mi queja y mi amparo no tienen ningún recorrido político, pero sí que sirven para que pueda constar en acta tanto mi queja como la de mi grupo parlamentario, porque donde estamos no hay que permitir que se sobrepasen, que se traspasen ciertos límites, por muy duro o por muy contundente que se pretenda ser en sus intervenciones", ha manifestado y se ha preguntado "¿Qué será lo siguiente que nos va a dedicar el señor Baldoví?".

Bastidas ha señalado que quería pensar que la situación fue "fruto del nerviosismo" de Baldoví y ha agregado que "él decide cómo quiere ser recordado como político y como hombre". Además, ha agregado que "no ha sido capaz ni de mantener la mirada" cuando ella se ha dirigido a él "con la máxima contundencia, pero con el máximo respeto como merece a él y a cualquier otro compañero de esta Cámara".

BALDOVÍ NO RETIRA SUS PALABRAS

El síndic de Compromís, en respuesta a Bastidas también fuera del hemiciclo, ha señalado que no retira sus palabras y ha insistido en que "todos aquellos que intenten destruir la vida política y personal de una persona sin tener pruebas son malas personas, sea Elena Bastidas o sea cualquier persona".

"Yo creo que todos tenemos el deber, la obligación de mejorar el debate parlamentario. Pero la señora Bastidas, el día 9 de febrero de 2023, le dijo a la compañera Aitana Mas literalmente 'Teresa, la menor abusada por su admirada Mónica Oltra'", ha señalado.

Y ha añadido: "No solo eso, dijo eso y muchísimas más cosas que afortunadamente están todas grabadas en el diario de sesiones. Y efectivamente todos y todas tenemos el reto de mejorar el debate parlamentario".

Baldoví ha pedido "no banalizar el machismo", y ha considerado que es "perseguir a una mujer por lo que ha hecho su ex pareja". "Lo he dicho y lo diré siempre: No retiro las palabras que le dije el otro día. Se las dije a Elena Bastidas y también a un hombre en el Congreso de Diputados", ha agregado.