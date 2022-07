Diputadas del PSOE tachan de "nauseabundas" las críticas a Lastra por dimitir por su embarazo y exigen disculpas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Varias diputadas del PSOE han salido en defensa de su compañera Adriana Lastra por las críticas que ha recibido por dimitir como vicesecretaria general del partido alegando que se ha visto forzada a guardar reposo por su embarazo, unas opiniones que tachan de "nauseabundas" y por las que han exigido disculpas.

Según ha explicado a través de un comunicado, Lastra deja la Vicesecretaría General del PSOE porque va a tener que afrontar una larga baja laboral. "Ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del partido, he presentado mi dimisión", indica, sin mencionar expresamente su embarazo.

La decisión de Lastra ha llevado a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a comentar que "siempre debe existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe". "Este no es el camino de la igualdad, es la baja con reincorporación en sus funciones", ha apuntado.

"¿Un embarazo justifica una dimisión? Dimitir de tus responsabilidades de dirección es -como mínimo- un lujo", ha dicho, por su parte la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro.

BAJEZA MORAL

"La derecha de este país es sinónimo de bajeza moral. Una decisión personal utilizada, nuevamente, para hacer política. Haced ejercicio de conciencia y pedid perdón por vuestras declaraciones", ha replicado la diputada socialista por Ciudad Real Cristina López Zamora.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha recurrido a la filósofa Celia Amorós y a su idea de que "el feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino las razones que las obligan a tomarlas". En este contexto, ha señalado que "tratar de vestir de feminismo las críticas" a Lastra "solo define a sus emisores".

"Es nauseabundo cómo se insulta y humilla a alguien sólo por tener ideas diferentes", ha denunciado, de su lado, la diputada por La Rioja Raquel Pedraja. "Ciertos comentarios contra una persona que acaba de dimitir por motivos personales deberían hacer que nos replanteásemos qué tipo de sociedad estamos construyendo", ha añadido.

"Alucinada" se ha declarado la portavoz de Defensa del PSOE, Zaida Cantera ante las críticas a la decisión "libre y personal de una mujer que ha demostrado sobradamente que sabe perfectamente qué opciones tiene, sabe bien lo que quiere y lucha por ello".

PIENSA EN ELLA, NO EN LOS DEMÁS

"¿Pero alguno/a se cree que a esta mujer alguien le puede obligar a hacer algo que ella no quiera y más en este aspecto?, dice respecto a Lastra, a la que define como "una mujer fuerte con principios y convicciones que se hace respetar y sabe bien lo que quiere".

También ha terciado la portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo Irache García. Lo ha hecho para recalcar que "ser madre no inhabilita para la política" pero también para exigir comprensión y respeto ante la decisión de Lastra.

"¿Tan difícil es entender y respetar a una mujer cuando decide parar y tomar una decisión pensando en ella y no en los demás? Pues eso, un poco más de empatía y menos buscarle cuatro piernas al gato", ha remachado.