Un diputado no adscrito denuncia a Puig y a Oltra por publicar su dimisión como un cese para que cobre el paro

Compromís defiende su derecho a la prestación mientras el PP recuerda que la salida de Dalmau sí especificó que fue a petición propia

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Vicente Fernández, diputado no adscrito en Les Corts tras dejar el grupo de Cs, ha denunciado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y a la exvicepresidenta Mónica Oltra por posibles delitos de malversación y prevaricación, al considerar que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó su salida como un cese y no una dimisión para permitir que ella pueda cobrar el paro.

La denuncia, presentada ante el TSJCV por la condición de aforado de Puig, se basa en las declaraciones que realizó Oltra en una entrevista televisiva este domingo, donde confirmó que cobra mensualmente unos 1.300 euros de desempleo desde que en junio dimitiera a raíz de su investigación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

En el escrito, avanzado por el diario 'Las Provincias', el parlamentario y también abogado esgrime que Puig, "olvidando la dimisión pública de Oltra", acordó mediante decreto su "cese político", lo que a su juicio posibilitó un equivalente a despido laboral con derecho a paro, así como "una posible indemnización por parte del Consell que habrá que comprobar, cuando no le pertenecían legalmente".

"¿Miente ella o el 'president'? ¿Por qué pasan ocho días desde el anuncio de la dimisión hasta la publicación del decreto?", se pregunta el no adscrito en declaraciones a Europa Press, para denunciar que "a cualquier españolito de a pie" se le denegaría el derecho al paro tras haber dimitido.

CATALÁ APUNTA A "CONSECUENCIAS LEGALES" PARA PUIG

Al respecto, en rueda de prensa tras la junta de síndicas en Les Corts, Mª José Catalá (PP) ha exigido a Puig que "dé la cara" y explique por qué en la resolución de la salida de Oltra del Consell no se especificó que fue "a petición propia", cuando ha recordado que en la del exvicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau sí se incluyó.

Ha sostenido que fue "para que esta señora cobrara el paro, con todas las consecuencias legales que puede suponer como Puig", además de insistir en que la entrevista perjudicó tanto al 'president' como a Compromís y "a ella misma".

Además, Catalá ha afirmado que "todos en Compromís se pueden sentir muy identificados" con la entrevista de Oltra, a quien ha acusado de "seguir mintiendo" y de no asumir responsabilidades políticas cuando en su coalición eran "los primeros que la exigían".

Como portavoz adjunta de Cs, Mamen Peris ha tachado de "patochada" las declaraciones de la exvicepresidenta y le ha acusado de "crear un juicio paralelo", por lo que ha señalado que si ella fuera su abogada no le habría aconsejado hacerlo. De hecho, ha indicado que el juez instructor del proceso podría pedir una copia de la entrevista porque "vuelve a dar datos contradictorios".

Y José Mª Llanos (Vox) ha asegurado que "todos los pasos de Oltra están pensados en su beneficio" y que "no se resiste a vivir de la política" mientras "nadie se atreve a subir al barco hundido de Compromís".

BARCELÓ: "LAS COSAS SE HABRÁN HECHO BIEN"

Entre los grupos del Botànic, la socialista Ana Barceló se ha mostrado segura de que "las cosas se habrán hecho bien" en la resolución sobre la dimisión del Oltra, aunque ha remarcado que desconoce más detalles.

Ha descartado que sea comparable con su situación, ya que dejó de ser consellera de Sanidad para asumir la portavocía parlamentaria del PSPV, porque "no hubo ningún intervalo para abordar la cuestión del desempleo".

Papi Robles (Compromís) ha mostrado su respaldo a Oltra afirmando que todas las personas tienen derecho a la política "y no solo los que no lo necesitan para vivir", por lo que ha instado al PP a centrarse en hacer oposición.

"Tienen muchas ganas de amedrentarnos, pero continuaremos con la cabeza bien alta: tenemos cero condenados y otros como el PP a 136", ha recalcado, para añadir que su grupo publica lo que cotiza en su portal de transparencia mientras "alguna síndica no ha aclarado lo que cobra".

Su compañero Carles Esteve ha invitado al diputado no adscrito que ha presentado la denuncia a "perder el tiempo si quiere", además de subrayar que "en el 99% de los casos vota igual que la ultraderecha" y asegurar que "el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) no discrimina entre una fórmula y otra de cese".

"OLTRA ES Y SERÁ REFERENTE POLÍTICO"

"Oltra ha sido es y será referente político incluso más allá de Compromís", ha reivindicado, aunque ha puntualizado que no les sorprendió la entrevista porque "ha dado muchas explicaciones" en Les Corts y aportó "poquitas novedades".

Mientras tanto, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, no ha querido contestar a las preguntas sobre las salidas de Dalmau y Oltra del gobierno valenciano: "No tenemos nada que comentar, no vamos a entrar".