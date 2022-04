Diputado de Bildu, entre los independentistas presuntamente espiados, pide cuentas al Gobierno: "Está tardando"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu, que aparece en el listado de políticos independentistas espiados presuntamente por el software Pegasus, ha urgido este lunes cuentas al Gobierno. "Está tardando", denuncia.

"Mi nombre aparece en la lista de 65 personas espiadas con Pegasus. El Gobierno está tardando en aclarar este ataque masivo a la disidencia política y cesar a sus responsables inmediatamente", ha escrito Iñarritu en un comentario publicado su cuenta personal de Twitter y recogido por Europa Press.

Iñarritu figura junto al coordinador general del partido, Arnaldo Otegi, entre los más de 60 representantes independentistas presuntamente espiados en 2020 por Pegasus a través de la empresa israelí NSO Group, según una investigación publicada por 'The New Yorker' y 'The Citizen Lab'.

De entrada, el diputado de la izquierda abertzale, además de exigir las correspondientes explicaciones al Ejecutivo, del que su partido es socio parlamentario, ya ha avanzado que tomará "todas" las medidas jurídicas y políticas oportunas ante estos hechos.

INTERIOR RECHAZA RELACIÓN CON LA EMPRESA DEL PRESUNTO ESPIONAJE

Desde el Ministerio del Interior insisten en negar cualquier relación de esta cartera así como de la Policía Nacional o la Guardia Civil con la empresa israelí NSO relacionada con un presunto caso de espionaje a políticos independentistas.

"Por tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios", apuntan fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que recuerdan que "todas las intervenciones de comunicaciones se hacen bajo orden judicial y pleno respeto a la legalidad".

Con todo, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont; el de ERC, Oriol Junqueras; el diputado de la CUP Carles Riera, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Elisenda Paluzie y Xavier Antich, ya han convocado una rueda de prensa conjunta este martes en la que denunciarán estos hechos en el Parlamento Europeo.