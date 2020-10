El diputado de Foro en el Congreso seguirá actuando al margen de la dirección de su partido, a la que niega legitimidad

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, no piensa deponer la actitud por la que le está pidiendo cuentas la dirección de su partido y continuará actuando al margen de la misma --como hizo este jueves al votar en contra de la prórroga del estado de alarma-- porque no le reconoce legitimidad.

Martínez Oblanca ha admitido, en declaraciones a Europa Press, que desde diciembre de 2019 no acude a las reuniones de la Comisión Directiva de Foro y responde a las convocatorias anunciando su ausencia e impugnando las citas y los acuerdos que se adopten en ellas.

La dirección de Foro emitió este jueves un comunicado pidiéndole explicaciones por su negativa a consultar con ellos lo que debe votar en el Congreso y, especialmente por su voto en contra del estado del alarma, una posición que sólo defendieron él y Vox. Ante esta situación, le han requerido para acudir a la próxima reunión de la Comisión Directiva recalcando que la Justicia ya ratificado la validez de las mismas.

SON "COMPARSA DEL PSOE"

"No reconozco a esta directiva", explica Martínez Oblanca, quien asegura que va a seguir actuando como hasta ahora. El diputado acusa a la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, de haber expulsado a parte de sus compañeros 'manu militari', de vulnerar los principios fundacionales y los estatutos del partido y de haberlo convertido "comparsa del PSOE en el Principado".

En este contexto, Martínez Oblanca se muestra tajante: "No modificaré ni un ápice ni trabajo en el Parlamento nacional. Voy a seguir en las mías", enfatiza, a la vez que pone en valor que es uno de los diputados que más intervenciones acumula en esta legislatura.

NO SE PASARÁ A VOX

El diputado asume que su partido puede intentar expulsarle --"Apunta, maneras", reconoce--, aunque, desde su punto de vista, "no tienen ni un motivo para ello". Lo que sí tiene muy claro es que no va a pasarse a Vox. De hecho, subraya que los de Santiago Abascal no le han tentado para que dé ese salto.

Martínez Oblanca no da trascendencia que sólo él y Vox votaran en contra este jueves de la prórroga hasta mayo del estado de alarma, recuerda que ya rechazó, por considerarlas inconstitucionales, las últimas prórrogas del que se decretó en la primera ola del coronavirus, y señala que, en este asunto, ha coincidido también varias veces con partidos con CUP o EH Bildu.

Así las cosas, está decidido a mantener su acta y a seguir defendiendo desde su escaño el programa que Foro pactó con sus socios electorales del PP, un partido en el que tampoco piensa ingresar. Eso sí, remarca que la pasada semana, en el debate de la moción de censura de Abascal contra Pedro Sánchez, ya defendió desde la tribuna que, a su juicio, el líder 'popular' es hoy por hoy el "mejor presidente que puede tener España".