El PP nombra 25 candidatos más para municipios de cara a los comicios de 2023

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PP Antonio González Terol será el candidato del partido a la Alcaldía de Alcorcón para las elecciones de 2023, según ha anunciado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en rueda de prensa en la sede del partido.

Este ha sido uno de los nombramientos al que el Comité Ejecutivo de los 'populares' ha dado el visto bueno en su reunión de este lunes. Así, se han designado 25 nuevos candidatos a municipios de la región, que se suman a los 16 anunciados en el mes de julio.

Así, el candidato de Ajalvir será Antonio Martín; la de Alcobendas, Rocío García; el de Algete, Fernando Romo; el de Becerril de la Sierra, José Luis Martín; la de Brunete, María del Mar Nicólas; el de Campo Real, Francisco Leal; la de Chinchón, Miriam Hernandez; el de Colmenar de Oreja, Miguel Ángel Pulido; el de El Atazar, Manuel Rebollo; el de El Escorial, Antonio Vicente Rubio; el de El Molar, Borja Díaz; la de Hoyo de Manzanares, Victoria Bardenas; el de Loeches, Antonio Theodori; el de Manzanares El Real, Carlos Martín; y el de Moralzarzal, Jose María Moreno.

Además, el aspirante del PP a Morata de Tajuña será Fernando Villalaín; el de Navalcarnero, Amalio Mejías; el de San Martín de la Vega, Ana María Romero; el de Santa María de la Alameda, Gloria de Castro; la de Soto del Real, Silvia Gallego; el de Velilla de San Antonio; Belén Ruiz; la de Villa del Prado, Belén Rodríguez; el de Ribatejada, Agustín Peña, el de Torres de la Alameda, José Antonio Blanco; y el de Robledo de Chavela, Mario de la Fuente.

"Les quiero agradecer que hayan dicho que sí sin haberlo dudado, a los 25 nuevos. Tienen ahora un trabajo por delante muy complicado. Hay que ser conscientes de que están en municipios donde estamos en oposición. Muchos de ellos han sido tratados por la izquierda en Madrid como auténticos feudos", ha declarado la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la reunión del Comité.

Para Ayuso, es el momento de dar el trabajo "de calle" y lo único que les pide es que "cuiden al ciudadano, que tienda a tienda, establecimiento a establecimiento, vecino a vecino, tengan paciencia, tengan cariño, sepan escuchar, sean humildes y no den nada por ganado".

"Me caracteriza tomarme con gran positividad las cosas, con alegría, pero lo que no quiero es que ninguno piense que por haber llegado esto esta hecho. Quiero que traten con respeto a los actuales alcaldes porque al final lo son porque otros vecinos han decidido que ellos tenían que ocupar ese sitio. No es llegar y besar el santo. No se trata de eso. Se trata de demostrar que nuestro proyecto es mejor que el suyo", ha remarcado.

TEROL VUELVE A LA POLÍTICA LOCAL

Tras el nombramiento de Terol, queda en el aire el futuro del actual consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, quien había sonado como posible candidato para este municipio, del que fue alcalde.

González Terol, que tiene tres hijos, fue alcalde de Boadilla del Monte desde 2011 hasta 2019, consiguiendo ser en las elecciones de 2015 el segundo regidor más votado de España, con el 54,77% de los votos.

Fue hace tres años cuando abandonó la Alcaldía y dio el salto a la política nacional, al ir de 'número siete' por Madrid en las listas al Congreso de los Diputados en el equipo del expresidente del PP Pablo Casado.

Más adelante se convertiría en vicesecretario nacional de Política Territorial del PP y uno de los principales apoyos de Casado, también durante la batalla interna que mantuvo con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Solo tres diputados acompañaron al expresidente 'popular' cuando abandonó la Cámara Baja en su último discurso y entre ellos estaba Terol.