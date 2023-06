Diputado del PAR no se cierra "a nada, ni a nadie", a la espera de que Azcón (PP) le explique "qué va a proponer"

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

El diputado autonómico electo del PAR, Alberto Izquierdo, ha afirmado este lunes que no se cierra "a nada, ni a nadie" y que está a la espera de que el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, le explique "qué tipo de Gobierno va a construir y qué va a hacer por los aragoneses".

Azcón e Izquierdo se reunirán este martes, en el Palacio de La Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, dentro de la ronda de conversaciones del presidente 'popular' con todos los partidos que han obtenido representación en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

"No me niego a votar a nadie, pero tampoco estoy obligado a hacerlo, dependerá del proyecto de conformación del Gobierno porque lo importante no es quién es presidente, sino qué va a hacer para mejorar la vida de los aragoneses", ha explicado Izquierdo.

Ha recordado algunos de sus compromisos electorales, como evitar cualquier trasvase del Ebro, ayudar directamente a agricultores y ganaderos, mejorar el transporte sanitario, seguir impulsando las comarcas, una financiación "justa" para la comunidad autónoma y los ayuntamientos, que la equidad sea "la seña de identidad" de los servicios públicos y apoyar al medio rural.

Izquierdo ha descartado estar en la Mesa de las Cortes de Aragón, al considerar que al PAR no le corresponde por su representación --un solo escaño del total de 67-- y respecto del Gobierno ha expresado: "Ni descartamos entrar en el Gobierno, ni estar en la oposición", insistiendo en que depende "del proyecto político".

"Si me gustan las políticas, no tendré ningún inconveniente en entrar en el Gobierno y, si no me gustan, no entraré a ningún precio", ha zanjado.

"No voy a apoyar a un Gobierno que no me represente, no soy un órgano unipersonal", sino que el PAR es "un partido al que han votado las personas". "No voy a traicionar a la gente que ha confiado en nosotros", ha concluido.