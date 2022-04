Diputado de Podemos sobre la intervención de Robles en el Senado sobre el caso 'Pegasus': "Una jodida vergüenza"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso Pedro Honrubia ha mostrado su malestar por la intervención de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Senado por el caso de presunto espionaje mediante el programa 'Pegasus', que ha calificado de "una jodida vergüenza".

"Pura cloaca. Una jodida vergüenza. Para empezar para muchos de sus compañeros y compañeras del PSOE. Pero bueno si tienes a Robles de Ministra de Defensa pues ya sabes lo que puede pasar en situaciones así. Cada cual viene de donde viene y eso al final siempre acaba emergiendo", ha apuntado en Twitter el parlamentario, incluyendo un vídeo de la intervención de Robles en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta.

Por otro lado, el portavoz del grupo parlamentario también ha aludido a esta intervención de Robles y tras compartir varias informaciones sobre el asunto, ha lanzado que "Margarita Robles toda chula en el Senado diciendo que aquí no pasa nada".

INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA

La ministra ha negado este martes todas las acusaciones de espionaje ilegal por parte del Estado a independentistas y ha cerrado filas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuya directora, Paz Esteban, ha asegurado que aportará toda la información ante la comisión de secretos oficiales del Congreso.

Robles ha garantizado que el Gobierno y todos sus organismos públicos cumplen con la legalidad. "A lo mejor no todos pueden decir lo mismo", ha retado al portavoz de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries.

La titular de Defensa ha lamentado además que se hagan acusaciones "sin fundamento" y "frívolas" al CNI y al Gobierno. "Estamos en un Estado de derecho, no vale con llegar aquí y hacer insinuaciones sin ningún elemento prueba", ha sostenido animando a los nacionalistas a llevar el asunto a los tribunales. Allí, ha asegurado que el Ejecutivo prestará toda su colaboración, pero ha avisado de que la denuncia y acusación falsa también son delito.

"Se lo puedo decir más alto, más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad", ha respondido Robles, que ha evitado entrar en "elucubraciones". "Yo no acostumbro a opinar lo que dicen los medios de comunicación. No conozco el New Yorker, no sé qué fuentes utiliza, no opino sobre informes privados que no sé cuándo, quién realiza, ni por qué lo sacan ahora", ha dicho sobre la investigación.