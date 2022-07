Diputado PSOE se pregunta por la idoneidad de situar a dos "excelentes" ministras al frente de las tareas del partido

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, se pregunta si será acertada la decisión de Pedro Sánchez de situar a dos "excelentes" ministras al frente de las tareas de la formación política en Ferraz. "¿Tendrán tiempo y podrán hacer el papel político con lenguaje propio que corresponde al partido como complemento del Gobierno?", cuestiona.

Además, se pregunta si "era necesario crear un comité de dirección, a modo de 'núcleo duro' del presidente, de composición muy monclovita, para concentrar el debate y las decisiones estratégicas de cara a las próximas convocatorias electorales". "¿En qué situación queda ahora la Ejecutiva Federal del PSOE salida del 40 Congreso?", añade.

A través de un artículo en su blog, Elorza reconoce como "obvio" la legitimidad y capacidad del secretario general del PSOE para proponer cambios dirigidos a mejorar el funcionamiento del partido y del Grupo Parlamentario Socialista y reforzar así, cada cual en su papel, la "difícil tarea" del Gobierno.

No obstante, precisa que el Comité Federal deberá ser quien, tras el necesario debate, tome los acuerdos correspondientes sobre los cambios de personas "con total libertad". "Sin embargo, su papel se podría ver mediatizado, reducido, a consecuencia de la innecesaria antelación con la que los designados ya lo han anunciado sin esperar -hasta con agradecimientos en twitter- y los medios más conectados con Moncloa han ido adelantando --en dosis digestivas-- las decisiones de Pedro Sánchez", advierte.

Por ello, apunta que "si todo el pescado está vendido, si el debate resultara escaso, si la cohesión y la fuerza del PSOE se identifican con la plena aceptación, sin intervenciones críticas que puedan considerarse impertinentes, ... entonces se corre el riesgo de convertir el Comité Federal en una especie de atrezzo con invitados y aplausos al encenderse la luz de aviso". "Confío en que esto no sucederá por la gran inteligencia de sus miembros", añade.

Dicho esto, destaca que Pedro Sánchez "ha tenido el acierto y la generosidad de curar heridas". Además, ha incorporado a su entorno a quienes le echaron de la dirección en octubre de 2016 con ocasión de un debate de fondo sobre la posición socialista en la investidura de Rajoy". "Con la misma lealtad al PSOE que entonces, espero que aquel episodio no se vuelva a repetir", agrega.

"Tras aquel 'golpe' en el Comité Federal de 2016 hubo mucha militancia, entre ellos quienes votamos NO a Rajoy, que defendimos --a cuerpo y poniendo todo en juego-- un proyecto de izquierdas, la coherencia del PSOE y la democracia interna. Me temo que una parte de aquella militancia puede estar hoy, como mínimo, confusa. Entonces no se equivocó", concluye.