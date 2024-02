El diputado Rafael Hernando (PP), a punto de ser expulsado de la comisión del Congreso en la que comparecía Bolaños

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP Rafael Hernando, uno de los portavoces adjuntos del Grupo Popular en el Congreso, ha sido amenazado de expulsión en la Comisión Constitucional en la que comparecía el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

El incidente se produjo cuando el ministro estaba respondiendo a la intervención de la ponente del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y en un momento dado el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista José Zaragoza, ha llamado la atención a Hernando al escucharle un comentario.

Desde la Presidencia, Zaragoza ha pedido a Hernando que cesaran de hablar e interrumpir, pero el diputado el PP le replicó y el presidente de la comisión le llamó al orden, sin conseguir que su llamamiento fuera atendido.

Tres veces le llamó al orden avisándole de que eso conllevaba ser echado de la sala, e incluso llegó a ordenar su expulsión, pero Hernando se negó a salir y tampoco los servicios de la cámara podían sacarlo por la fuerza.

Zaragoza optó por rebajar el tono y pedir a Hernando que guardara la compostura, y el diputado accedió aunque sin dejar de protestar. Al final, Zaragoza dio por zanjado el incidente y la comparecencia continuó.

NO HA FALTADO AL DECORO

Hernando ha calificado de "absolutamente disparatado" que Zaragoza pretendiera expulsarle sin aplicar el Reglamento del Congreso que, a su juicio, todavía "se tiene que aprender" y ha achacado su actitud al "nerviosismo" que está generando en las filas socialistas la trama de cobro de mordidas que ha salpicado a un exasesor del exministro José Luis Ábalos.

El dirigente 'popular' ha acusado a Zaragoza de intentar echarle sin saber lo que él le ha comentado a un compañero de partido mientras hablaba Bolaños. Ha admitido que ha hablado "un poco alto" porque el otro diputado no estaba a su lado, pero ha negado haber faltado al decoro parlamentario.

"Para hacer un apercibimiento, tiene que decir cuál es la causa y qué es lo que yo he podido decir que él ha escuchado que haya faltado a la cortesía parlamentaria. Yo no he hecho ninguna expresión que haya faltado en ningún momento a la cortesía parlamentaria. Solamente he hecho un comentario", se ha defendido.