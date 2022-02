Diputado de UPN niega "transfuguismo" por cambiar el voto en la reforma laboral: "No hay tamayazo, sino coherencia"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Carlos García Adanero juzga "excesivo" que la dirección de su partido quiera echarle a él y a su compañero, Sergio Sayas, por haber desobedecido a decisión de apoyar la convalidación de la reforma laboral, y ha negado en rotundo que éste sea un caso de transfugismo. "En ningún caso se puede hablar de tamayazo ni nada parecido", ha dicho, escudándose en la "coherencia".

En declaraciones a Europa Press Televisión, García Adanero ha querido dejar claro que él y su compañero votaron contra de la reforma laboral porque no podían dar un "espaldarazo" a Pedro Sánchez, a quien llevan dos años denunciando que haya llegado al poder gracias a los votos de Bildu sin que está formación no sólo no haya renunciado "a nada" sino que además haya situado en su dirección al último jefe de ETA.

NO HABLARON SU VOTO CON OTROS PARTIDOS

"Entendíamos que, siendo un voto decisivo, en ningún caso se le podía dar un voto a Sánchez porque no lo iban a entender nuestros votantes", ha abundado el regionalista navarro, para aclarar que ésta fue una decisión que adoptaron los dos diputados de UPN sin hablar con ningún otro partido.

En este punto, ha negado las acusaciones de "tamayazo". "De transfuguismo nada; coherencia pura y dura con los principios de UPN --ha puntualizado--. Creo que nos hemos salido de lo que representan nuestros valores".

García Adanero no se ha pronunciado sobre el hecho de que finalmente el Congreso haya convalidado la reforma laboral, y eso a pesar de sus no esperados votos en contra, pero sí ha insistido en que tanto su compañero como él lo que querían era "votar en coherencia" con el discurso político de UPN.

"A este Gobierno no le podemos dar ningún balón de oxígeno porque tiene como socio prioritario a Bildu, y darle un espaldarazo sería renunciar a eso", ha apuntado el diputado, para añadir que tomaron esa decisión pensando en sus votantes pero también "en poder ir por la calle con la cabeza bien alta".

García Adanero ha confirmado que ni Sayas ni él han tenido contacto alguno con el presidente de UPN, Javier Esparza, desde el pasado lunes, y que por tanto éste no les trasladó ni el contenido del acuerdo al que llegó con el PSOE ni el sentido del voto para la reforma laboral.

Con todo, y pese a que la dirección de UPN ha pedido que dejen su acta, ellos no van a hacerlo porque no han abandonado el partido. "Pertenecemos a UPN y no hemos infringido ningún principio ni valor", ha señalado García Adanero, quien no obstante cree que para expulsar a alguien antes tendrán que cumplirse lo que dicen sus estatutos.