Diputado vasco dice que no renunciará a su escaño pese a su decisión de abandonar Cs para pasar al PP

Afirma que los escaños "pertenecen a las personas" y defiende que su decisión responde al objetivo de "sacar a Sánchez de La Moncloa"

El parlamentario Luis Gordillo no renunciará a su escaño en la Cámara vasca tras su decisión de darse de baja como militante de Ciudadanos para solicitar el alta en el PP porque, según ha asegurado, los escaños "pertenecen a las personas" y porque él "no sé ha movido" de sus posiciones, ya que concurrió a las elecciones en una coalición integrada por ambas formaciones.

Gordillo, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento Vasco, ha explicado que este pasado miércoles presentó su renuncia como militante de Ciudadanos (Cs) y "acto seguido" llamó al presidente del PP de Euskadi, Carlos Iturgaiz --junto al que ha comparecido ante los medios de comunicación-- para solicitarle su incorporación a las filas de los 'populares'.

El parlamentario, hasta ahora militante de Cs, formación que concurrió a las últimas elecciones vascas en coalición con el PP, ha explicado que este paso es fruto de una "decisión personal" que -según ha dicho- "no tiene por qué trasladarse" al grupo parlamentario integrado por ambas formaciones en la Cámara vasca.

Gordillo, en referencia a los antiguos miembros del PP que en su día se pasaron a Ciudadanos, ha equiparado su decisión a la adoptada anteriormente por "muchas personas que en su momento se acercaron también al proyecto liberal".

"LA ÚNICA MANERA DE GANAR"

El parlamentario ha justificado este paso por el hecho de que considera que "la única manera de ganar al Partido Socialista y de sacar Sánchez de La Moncloa es reunir al centro derecha liberal de toda la vida junto en una sola opción, apoyando a Pablo Casado como candidato a la Presidencia del Gobierno".

Gordillo ha afirmado, pese a todo, que en Euskadi, la coalición PP+Cs "funciona bien" y que ambas formaciones están haciendo "un trabajo serio y solvente". "Por mi parte, espero que siga siendo así", ha dicho. El ya exmiembro de Ciudadanos espera incorporarse "próximamente" al PP, si este partido acepta su petición, con el objetivo de "reforzar este proyecto en Euskadi".

En todo caso, ha descartado renunciar al escaño pese a su decisión de pasar de un partido a otro en plena legislatura autonómica. "He sido elegido por una lista y me voy a mantener en la misma lista", ha manifestado, en referencia al hecho de que PP y Cs presentaron una candidatura conjunta a las elecciones autonómicas.

Además, ha recordado que la siguiente persona que hay en la lista de PP+Cs por Bizkaia es del Partido Popular. "Voy a acabar el mandato", ha manifestado, tras lo que ha destacado que "los escaños pertenecen a las personas".

Gordillo ha insistido en que permanece en la coalición PP+Cs. "Yo soy el que no me he movido; yo me he movido siempre en unas ideas, y voy a seguir defendiendo lo mismo. La única diferencia es que lo haré desde otro partido", ha señalado.