Diputados piden explicaciones a Borràs sobre Juvillà y dicen que ella asegura que desconocía su baja

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Varios diputados de diferentes grupos políticos del Parlament han pedido explicaciones a la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, sobre lo ocurrido con el acta del ya exdiputado de la CUP Pau Juvillà y por qué no se le convocó al pleno de este jueves en el que se aprobó un dictamen para defender su escaño.

Fuentes parlamentarias han explicado que en la Junta de Portavoces de este viernes, la presidenta ha asegurado que desconocía que Juvillà no estaba convocado al pleno y que la delegación de voto de la CUP estaba aceptada pero no activada, y ha añadido que dará todas las explicaciones públicas.

Borràs aseguró en el pleno que no aceptaba la delegación de voto de Juvillà argumentando que, como el único punto de la sesión era la votación sobre los derechos del diputado 'cupaire', creía imprescindible que la votación no quedase "contaminada por un conflicto de intereses".

Las mismas fuentes han acusado a Borràs de "escudarse en los funcionarios" al decir que fueron ellos quienes se habían encargado de enviar las convocatorias del pleno a los diputados, y consideran que las explicaciones de la presidenta han variado entre el jueves y el viernes, por lo que las ven contradictorias.

Otras fuentes también han criticado que la presidenta diga que no sabía si Juvillà estaba convocado o no al pleno, y le han reprochado que no se lo comunicase en el propio hemiciclo.

Además, fuentes republicanas han expresado que se sienten "decepcionados y desconcertados" por esta situación, y consideran que lo mejor es clarificarla y que quien debe hacerlo es Borràs.

Han sostenido que el anterior presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent, pasó por una situación similar cuando tuvo que aplicar la inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra y salió a dar explicaciones después.

CRÍTICAS A LA CUP

Fuentes de la Presidencia del Parlament han acusado a la CUP de presionar a una funcionaria del Registro de la Cámara para que aceptase la delegación de voto de Juvillà, algo que aseguran que se hizo 25 minutos antes del pleno y que provocó que la votación tuviese que hacerse a mano alzada y no de forma digital, como es habitual.

También han acusado a los 'cupaires' de "empujar a Borràs a desobedecer" sin haber estado presentes en Mesas en las que se habían tomado decisiones como la propuesta de parar el Parlament, ya que Juvillà no acudió a la última reunión del órgano rector por problemas de salud.

Por su parte, fuentes 'cupaires' han descartado valorar la situación, aseguran estar "descolocados y desconcertados", y consideran que no es momento de hacer valoraciones al respecto.