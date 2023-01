Diputados del PP y Vox viajan a Taiwán para expresar su apoyo a las autoridades de la isla que reclama China

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Una delegación de diputados del PP y Vox en el Congreso, entre los que figuran la presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo, la 'popular' Rosa Romero, y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se ha desplazado esta semana a Taiwán en apoyo de las autoridades locales de la isla, reclamada por China.

El propio Ministerio de Exteriores taiwanés ha anunciado ese viaje a través de su cuenta de Twitter, donde ha dado la bienvenida a los diputados y ha destacado que "comparten los mismos valores".

España, que se considera comprometida con la política de "una sola China", no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y por tanto no tiene allí embajada ni consulado. No obstante, mantiene una cooperación económica y cultural gestionada a través de la Cámara deComercio de España en Taiwán, único organismo de contacto entre las respectivas autoridades, dependiente del consulado español en Manila (Filipinas).

Taiwán se considera una república democrática independiente desde la década de 1940, pero Pekín rechaza los contactos oficiales entre países y a la isla y Taiwán, ya que considera que ese territorio forma parte de China.

Además de Romero y Espinosa de los Monteros, a Taiwán han acudido los diputados del PP Jaime de Olano, Ricardo Tarno, José Ángel Alonso y Juan Diego Requena.

Se trata de viajes que organiza el Gobierno de Taiwán desde hace dos décadas y en el que, a lo largo de estos años, han participado diputados de todos los grupos parlamentarios, además de representantes de otros países. En este, en concreto, hay también diputados alemanes, lituanos y daneses. Fuentes 'populares' explican a Europa Press que en la visita se producen reuniones de trabajo en distintos ministerios, como Agricultura, Economía, Industria y Sanidad.

El viaje no figura en la agenda internacional del Congreso, donde esta semana sólo consta un viaje a Atenas de la Comisión Mixta para la Unión Europea, desde este miércoles y hasta el viernes, para visitar el Parlamento griego.