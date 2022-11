Diputados del PSOE denuncian "señalamiento" del PP ante la votación de sedición y les tachan de "payasos" y "cobardes"

Piensan que la campaña del PP para que rompan la disciplina de voto les pone en la diana, trata de amedrentarles y genera odio

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Diputados del PSOE han cargado este miércoles contra el PP por la campaña que ha iniciado en redes sociales animándoles a romper la disciplina del voto en el Congreso e impedir la reforma del Código Penal, que conlleva la eliminación del delito de sedición. "Payasos" y "cobardes" son algunas de las respuestas de los socialistas.

El PP desplegó una campaña para apelar individualmente a cada diputado socialista sosteniendo que tienen en su mano impedir el cambio en el Código Penal que se debate este jueves en la Cámara Baja. Para el PSOE, los 'populares' tratan de buscar su "señalamiento" y ponerles "en la diana de la ultraderecha".

En estos términos se ha expresado la exvicesecretaria general del PSOE y diputada, Adriana Lastra, que se ha preguntado "qué pretende el PP con la "campañita" dirigida a los diputados socialistas. "¿Señalarnos, ponernos en la diana de los radicales de ultraderecha?", ha escrito en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

En el mismo mensaje ha cuestionado la moderación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Esto era Feijóo, el moderado. Ja", ha indicado.

"HOY CALLAS Y OTORGAS"

En otro mensaje publicado este mismo miércoles, Lastra ha llamado "payasos" a los dirigentes del PP de Asturias, que en su cuenta de Twitter le acusaban de callar sobre la eliminación del delito de sedición --por el que fueron condenados los líderes independentistas del procès-- cuando en 2017 Lastra decía "no" a los independentistas, según apuntaban.

"¿En 2017 decías NO a los independentistas y hoy callas y otorgas, Adriana Lastra? Es el momento de ser valientes. Asturias no quiere esto. La derogación del delito de sedición, en su mano", ha señalado el mensaje al que ha respondido la ex 'número dos' del PSOE.

"Al menos deberíais ser un poquito más valientes y mencionarme, no? Y si además fueseis un poquito menos payasos igual os iba mejor.Que fue al PP al que le hicieron un referéndum ilegal, le aprobaron una DUI y se le fugó Puigdemont. Sois una máquina de generar indepes", ha lanzado Lastra.

SIMANCAS, ZAIDA CANTERA Y BELÉN FERNÁNDEZ

También ha respondido al PP el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, que ha afirmado que a la derecha "siempre le ha gustado hacer listas señalando socialistas... desde Millán Astray". "Si no nos amedrentó aquel, no nos van a asustar estos", ha escrito en la misma red social.

En esta misma línea se ha expresado la parlamentaria Zaida Cantera, que ha acusado al PP de hacer lo mismo que los nazis en Alemania, los fascistas en Italia y los franquistas en España. "Señalan y presionan a los políticos uno a uno. Generan odio y acoso contra ellos y sus familias", ha indicado.

"Con quién os creéis que habláis. Yo sé lo que es la soberanía Nacional. Vosotros la traicionáis en Europa. La traicionáis en España. La traicionáis en Madrid. Cobardes", ha escrito a continuación.

Asimismo, la diputada socialista Belén Fernández ha acusado al PP de llevar a cabo este "señalamiento" ante su "insolvencia política" y de "amedrentar como modus operandi". Según ha indicado, es la única aportación del PP a España.