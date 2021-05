Los diputados de Vox abandonan el Parlamento de Asturias tras las intervenciones en asturiano de Podemos

OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)

Los diputados de Vox en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco y Sara Álvarez, han abandonado este martes el hemiciclo después de que la consejera de Cultura, Política Llíngüística y Turismo, Berta Piñán, realizase todas sus intervenciones en el Pleno en asturiano en respuesta a IU, PP, Podemos y Foro; y después de que el diputado de Podemos, Rafael Palacios, participase, también en asturiano, para que se reconozca la certificación de la llingua a profesores.

Los representantes de Vox salieron de la sesión plenaria en silencio y sin protestar al presidente de la Cámara. "Hemos querido manifestar nuestra disconformidad con el acuerdo de PSOE e IU sobre el uso del Bable, sin estridencias y sin los circos que quiere Podemos".

Para Vox "Podemos pretende la imposición de una lengua no oficial, a pesar de que les pedimos que adelantaran su intervención por escrito con anterioridad al acuerdo de la mesa".

"Ante la incapacidad de la mesa para respetar los derechos de todos los diputados, redactaremos nuestro propio protocolo y valoraremos actuaciones judiciales", apuntan los diputados de Vox.

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias adoptó ayer un acuerdo con el que se pretende poner fin al conflicto surgido en el parlamento asturiano acerca de la utilización de la lengua asturiana en las intervenciones. Finalmente, se ha resuelto que los diputados que no entiendan un discurso precisen qué parte no comprenden y que los oradores les aclaren esas dudas en castellano, siempre que no exista una versión previa traducida del discurso.

No obstante, la decisión de que se aclare o no esas dudas siempre va a depender del presidente de la sesión "en el ejercicio de su función de dirección de los debates y velando por la buena marcha de las deliberaciones".