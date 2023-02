La dirección de Ciudadanos respalda a sus diputados en el Congreso y desconoce que se estén preparando salidas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha trasladado este lunes su confianza en todos los diputados de la formación en el Congreso, la mayoría de los cuales apostaron por Edmundo Bal en las primarias, y ha dicho que "no le consta" que alguno de ellos tenga previsto renunciar a su acta antes del fin de la legislatura, en el marco de la grave situación que atraviesa la formación.

Miembros del grupo parlamentario 'naranja' evidencian su pesimismo ante las elecciones de mayo y lamentan que el partido no tiene oportunidad de sacar buenos resultados, según fuentes del propio grupo, que también destacan el malestar interno.

Y es que el grupo parlamentario quedó partido tras el choque entre Arrimadas y el portavoz adjunto, Edmundo Bal: siete de los nueve diputados apoyaron al ex vicesecretario general en su pugna por el liderazgo del partido. Bal fue revalidado como portavoz adjunto pero la dirección le puso por encima un coordinador, Guillermo Díaz, único diputado que estuvo al lado de Arrimadas.

Ante ello, en el grupo hay diputados que tienen decidido no volver a presentarse a las elecciones generales e incluso algunos barajan abandonar su acta en próximas semanas o meses para regresar a la actividad privada.

"No me consta que oficialmente ningún diputado haya trasladado la decisión o el sentimiento (de abandonar el grupo parlamentario)", ha zanjado Guasp este lunes en rueda de prensa desde la sede nacional del partido, donde ha trasladado su "confianza" en todos los diputados de la Cámara Baja. De forma paralela, ha asegurado que el Comité Permanente no ha abordado este asunto durante su reunión de este lunes.

En clave interna, Guasp también ha aludido a la situación que el partido atraviesa en Aragón, único territorio en el que Ciudadanos aún no ha designado a su candidato para las elecciones autonómicas de mayo. Las primarias se han suspendido temporalmente debido a la falta de candidatos y la dirección está evaluando posibles opciones, sin cerrar la puerta a celebrar esta votación o a que sea el Comité Autonómico el que haga una propuesta.

En su intervención, la portavoz nacional ha avanzado que la dirección 'naranja' aún no ha tomado una decisión y que el coordinador nacional, Carlos Pérez-Nievas, visitará distintos territorios de Aragón durante esta semana y la que viene.

Asimismo, ha informado de que, a pesar de que Aragón tiene el número de afiliados requerido para celebrar primarias --350--, los estatutos también recogen la posibilidad de que sea el Comité Autonómico el que proponga un nombre que posteriormente tendrá que ser ratificado por el Comité Permanente. Además, ha restado importancia a que aún no se conozca el candidato puesto que "no hay ningún calendario establecido" para presentar un cabeza de lista.

Por otro lado, Guasp ha informado de que el Comité Permanente ha ratificado este lunes algunos candidatos a las elecciones municipales y ha aprobado la composición de los comités autonómicos que aún restaban. También, han adoptado un calendario de actos de precampaña que Ciudadanos va a celebrar en marzo y ha garantizado que se conocerá "en los próximos días".

CUMBRE EN MADRID DE LIBERALES EUROPEOS

Sí ha avanzado que la próxima semana, el 2 y 3 de marzo, tendrá lugar un acto europeo en el que participarán miembros de Renew Europe (Renovar Europa), el grupo liberal al que está adscrito Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Visitarán Madrid y se reunirán con la dirección el jueves para "valorar la situación política de España" y "cómo afrontar la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE)", en palabras de Guasp.

También se celebrará un acto que el secretario general, Adrián Vázquez, también portavoz 'naranja' en el Parlamento Europeo, abrirá y ella misma cerrará. Estará compuesto de dos paneles, uno de economía y otro de valores europeos. Por último, el viernes visitarán el Ayuntamiento de Madrid, donde se encontrarán con la vicealcaldesa, Begoña Villacís.