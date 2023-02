La dirección de CS aprueba más de 200 candidaturas para las elecciones municipales de mayo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La nueva dirección de Ciudadanos ha aprobado este lunes más de 220 candidatos para concurrir a las elecciones municipales de mayo, todos ellos en localidades donde no ha sido necesario celebrar primarias, según ha anunciado este lunes la portavoz nacional, Patricia Guasp.

En rueda de prensa, Guasp ha señalado que la aprobación de las candidaturas en la reunión de la Ejecutiva Permanente "demuestra que Ciudadanos está más vivo que nunca" y ha garantizado que el partido "dará la batalla en la mayoría" de los municipios y rincones de España.

EN MADRID Y BARCELONA, PRIMARIAS

No obstante, los candidatos para las municipales en las plazas más importantes para Ciudadanos actualmente, las ciudades de Madrid y Barcelona, continúan siendo una incógnita puesto que en estas ciudades sí deben celebrarse primarias por alcanzar el número de afiliados requerido.

En Barcelona compiten la diputada autonómica Anna Grau y el exconcejal Koldo Blanco, mientras que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, tiene dos contrincantes: Alberto Pulido, de la lista de afiliados de base que compitió en la asamblea de enero, y Juan Magín Mallafré, que en 2019 se presentó con el proyecto Madrid Inteligente.

No obstante, las candidaturas aún no están proclamadas como definitivas, ya que el Comité de Garantías debe comprobar los avales, proceso que terminará el martes a última hora. La votación de las primarias, que también se celebrarán para designar a los cabezas de cartel de las once comunidades autónomas en liza, será el 15 y 16 de febrero.

Por otra parte, Guasp ha anunciado que el sábado 18 de febrero Ciudadanos celebrará en Madrid un acto de presentación de los candidatos a las autonomías y a las principales ciudades españolas. Sin dar más detalles, la portavoz ha garantizado que el evento será "disruptivo".