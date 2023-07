La dirección nacional de Vox culpa a Génova de la falta de acuerdo en Murcia: "Usan la región como campo de pruebas"

Publica 12 medidas "que el PP no quiere firmar" sobre agua, regadíos, seguridad y combate de "la violencia intrafamiliar"

La dirección nacional de Vox ha salido este lunes al paso de las críticas del Partido Popular por haber impedido la investidura de Fernando López Miras como presidente de Murcia y ha señalado a Génova 13 como "culpable" por usar la región como "campo de pruebas" para las elecciones generales del próximo día 23.

Vox ha votado este lunes en contra de la elección de López Miras como ya había anticipado. Según subraya, lo ha hecho debido a la falta de acuerdo con los 'populares', rechazando las acusaciones de unirse a la izquierda que lanzan desde el Partido Popular.

"Si los gobiernos de la alternativa están triunfando en la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura, ¿por qué no en la Región Murcia?", preguntan desde Bambú 12 asegurando que su mano "sigue y está tendida".

Frente a esta actitud, acusan directamente a la dirección nacional del PP de estar bloqueando la situación en Murcia, "utilizando una región tan importante" "campo de pruebas". Y avisan de que así "se está equivocando".

Junto a esta aseveración, Vox adjunta un documento con doce puntos que asegura que es el que el PP "no quiere firmar". El documento incluye medidas para reformar la ley del Mar Menor, fomentar el aumento de las superficies de regadío, defender el trasvase Tajo-Segura y proteger la caza y la pesca.

También incluye medidas de ayuda a la maternidad y partenidad y de combate de "la violencia intrafamiliar", en especial de mujeres y niños, "garantizando la igualdad real entre todas las víctimas"; así como ayudas a la vivienda.

La propuesta de Vox incluye además un aumento de la seguridad con más policía local, la eliminación de ayudas a entidades que "promueven la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos", invertir en servicios públicos, control de los padres en la educación y reducción del gasto político "innecesario".

VOX NO ACEPTARÁ "UN TRÁGALA"

Este lunes, poco antes de la votación en la Asamblea de Murcia, Abascal ya ha avisado de que Vox no se abstendría en ningún caso sin un acuerdo con el Partido Popular que pasase por su entrada en un Gobierno de coalición.

Según ha recordado, Ciudadanos tuvo cuatro consejerías en 2019 con un 12 por ciento de los votos (Vox loró un 18% el pasado mes de mayo) y López Miras sentó también después en el Gobierno a diputados "tránsfugas" de Vox.

Abascal denuncia que el PP quiere que Vox pase por "un trágala" y haga como si sus votos "no existieran", facilitando la investidua de López Miras sin nada a cambio. Según repite en todos sus actos públicos, eso no va a suceder nunca porque Vox ya avisó en campaña que "haría valer" sus votos y no sería nunca "coche escoba" del PP.