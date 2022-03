La dirección del PSOE admite que la nueva posición supone un cambio respecto al programa electoral de 2019

En la última reunión del Grupo Socialista ya hubo una primera voz crítica con la actitud del partido tras el acuerdo con Marruecos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La dirección del PSOE ya admite que la nueva posición sobre el Sáhara Occidental adoptada por el Gobierno supone un cambio respecto a lo que defendía el partido en su programa electoral de 2019, en el que abogaba por la "autodeterminación" del pueblo saharaui.

"Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui", reza el programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones en abril de ese año.

Y a continuación, incidía: "Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui".

Pues bien, fuentes de la Ejecutiva socialista reconocen ahora que la apuesta por el plan marroquí de autonomía modifica la postura histórica que sobre este contencioso ha venido defendido el partido. Y es que en la carta que Pedro Sánchez envió al Rey de Marruecos ya no se habla de autodeterminación, sino que se apoya la autonomía impulsada por Rabat en 2007 al considerarla "la base más seria, creíble y realista, para la resolución de este diferendo".

ALBARES HABLÓ POR ERROR DE CAMBIO

No obstante, ni el Gobierno ni el PSOE lo reconocen públicamente puesto que la postura oficial que vienen manifestando es que España no ha variado su posición en los últimos años y que no ha incumplido su programa electoral.

Así, el pasado lunes, el portavoz del PSOE Felipe Sicilia, rechazó que el PSOE haya incumplido su programa electoral porque, según afirmó, no decía que tuviera que producirse un referéndum de autodeterminación en el Sáhara sino que hablaba de "la necesidad de una solución duradera y viable" dentro del marco legal de las Naciones Unidas.

Y este miércoles, el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo el mismo criterio aunque, después de más de tres horas de comparecencia en el Congreso, habló por error de "cambio" de posición de España respecto al Sáhara, si bien acto seguido rectificó y dijo que se trataba de una "profundización".

Desde Ferraz admiten ahora que efectivamente existe este cambio de posición respecto al programa electoral. Ahora bien, puntualizan que sí mantienen la coherencia con lo acordado en el 40 Congreso, celebrado en Valencia el pasado mes de octubre.

En la ponencia marco que salió de ese cónclave ya no aparecen las referencias a la autodeterminación sino que habla de defender las iniciativas que permitan "una solución justa, duradera y mutuamente aceptable, en el marco de las negociaciones dirigidas por la ONU".

Algunos diputados socialistas consultados por Europa Press han mostrado sus dudas en privado con los argumentos aportados hasta ahora por el partido y admiten también con claridad que "ha habido cambio de posición".

Subrayan que se trata de un tema "muy sensible" y "muy emocional" para el PSOE "y para toda la izquierda" por el vínculo con los saharauis de los españoles y cuestionan que ahora se apoye el plan de autonomía porque de facto supondría que Marruecos controle el Sáhara.

ELORZA, LA VOZ DISCORDANTE

Teniendo en cuenta la especial sensibilidad que despierta este asunto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, pidió el pasado martes a los diputados, en su habitual reunión semanal, explicar bien el tema del Sáhara Occidental y la posición del partido.

Un encuentro en que el único diputado que públicamente manifestó su desacuerdo con la nueva posición de los socialistas fue el guipuzcoano Odón Elorza, según confirmaron a Europa Press algunos de los asistentes.

La posición de Elorza sobre el Sáhara Occidental no es nueva. De hecho, esta misma semana, el exalcalde donostiarra admitió en un artículo de prensa que le duele que el Gobierno haya "abandonado" la "justa causa" del pueblo saharaui y confesó que le iba a costar aceptar "de modo sumiso" la "cesión" a las pretensiones de Marruecos con esa región "tras su conocida presión y su juego sucio".