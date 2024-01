Director de la Guardia Civil exige al alcalde de Ataquines que no use al cuerpo para simular la detención de Sánchez

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha exigido mediante una carta al alcalde del PP de Ataquines (Valladolid), Héctor Arroyo, que no use la imagen del cuerpo para simular la detención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no "instrumentalice" la institución para fines políticos de partido.

En la misiva, Marcos ha mostrado su preocupación por la "desafortunada utilización" que el alcalde 'popular' ha hecho de la imagen de la Guardia Civil en redes sociales en las que felicita el año con un montaje que simula la detención del presidente del Gobierno.

"Como bien conoce, la Guardia Civil acredita una exquisita y larga historia de ejemplares servicios a la sociedad española, siendo por ello una de las instituciones más valoradas, constituyendo, precisamente la neutralidad política y el riguroso respeto a las leyes nuestras señas de identidad más reconocidas y reconocibles", reza la carta publicada en redes sociales por la Benemérita que denuncia en un mensaje el "menoscabo a la imagen" del cuerpo.

Así, el director de la institución ha exigido "con toda firmeza" que el alcalde se "abstenga" de utilizar la imagen de la Guardia Civil con fines ajenos a su misión.

También el PSOE de Valladolid ha denunciado el "burdo montaje" del regidor al igual que el ministro de de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, que ha asegurado que "es imposible distinguirles de Vox".

La publicación consiste en una imagen, realizada mediante montaje, en la que se ve a dos agentes de la Guardia Civil con el rostro difuminado que llevan detenida a una persona sobre cuya cara se ha superpuesto una imagen de la de Pedro Sánchez. Todo ello acompañado por los mensajes 'Feliz Año 2024' y 'Mis mejores deseos para 2024' y tres emoticonos de dedos cruzados.