Director de Mongaby defiende "periodismo de soluciones" ante el cambio climático y frente al "pesimismo catastrofista"

El periodista Rhett Butller dirige la plataforma reconocida con el Premio Biophilia de Fundación BBVA

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El periodista Rhett Butler, director de Mongabay, ha defendido un periodismo de "soluciones" frente al cambio climático y la crisis de biodiversidad en el marco de la ceremonia de entrega del premio Biophilia. Butler fundó hace 25 años la plataforma Mongabay galardonada, reconocida por la excelencia de casi 1.000 reporteros que trabajan en más de 80 países y seis idiomas.

El Premio Biophilia, dotado con 100.000 euros, reconoce la labor de profesionales y organizaciones de cualquier lugar del planeta que contribuyan de manera excepcional a mejorar la comprensión y sensibilización pública ante los retos ambientales.

Tras recibir el galardón en nombre de todo su equipo, Butler ha pronunciado una conferencia titulada 'Razones para la esperanza ante la crisis ambiental global' en la que ha admitido la gravedad de "la creciente degradación medioambiental en todo el mundo", reflejada en hechos tan preocupantes como que "2023 fue el año más caluroso jamás registrado, vimos graves sequías, de la Amazonia a Sumatra, y las tasas de extinción de especies se han disparado, como mínimo, 1.000 veces por encima de lo normal". Sin embargo, a pesar de este "sombrío panorama", el director de Monhabay ha dedicado el resto de su intervención a defender que "todavía hay lugar para la esperanza", no en base a un "optimismo ingenuo", sino poniendo el foco sobre "las tendencias emergentes que podrían ayudar a mitigar estas crisis".

Butler ha presentado múltiples ejemplos positivos de empresas y gobiernos que han cambiado su comportamiento en los últimos años "gracias al activismo de grupos ecologistas y campañas de consumidores, cuya presión les ha llevado a adoptar políticas de deforestación cero". Otra tendencia esperanzadora resaltada por el director de Mongabay es la "inaudita transparencia" sobre la crisis ambiental que ofrecen tecnologías como las imágenes por satélite: "Con estas herramientas que ofrecen una visión casi en tiempo real del estado de nuestro planeta, la ignorancia ya no puede ser excusa de la inacción".

Butler ha defendido el concepto de "puntos de inflexión positivos" en la sociedad que pueden conducir a cambios rápidos y profundos a la hora de abordar los problemas del cambio climático y la crisis de biodiversidad. "Hablamos de tipping points, puntos de inflexión ecológicos, que tienden a ser negativos: el colapso del Amazonas, el deshielo de los glaciares y del mar. Pero también hay puntos de inflexión positivos, por ejemplo, los avances tecnológicos que pueden transformar nuestra forma de movernos, a través de la revolución de los vehículos eléctricos, o de producir energía con fuentes renovables como el sol y el viento. Por lo tanto, hay que destacar el hecho de que, además de los elementos negativos, hay avances positivos, tendencias compensatorias que son positivas para la protección de la naturaleza y la sostenibilidad de nuestra economía y nuestra forma de vida".

En este escenario de avances en la defensa del medio ambiente, Butler ha resaltado el papel decisivo que puede desempeñar el periodismo para concienciar y movilizar a la sociedad. "El periodismo no solo informa, sino que también alienta y moviliza la acción pública. Es a través de una narrativa convincente y bien documentada como se logra comprometer y motivar al público más general para que participe en estas soluciones". Desde esta óptica, Butler ha resaltado el hecho que los reporteros de Mongabay se están volcando cada vez más en "el periodismo de soluciones", con el objetivo de "ir más allá del pesimismo catastrofista, poniendo de relieve estrategias eficaces e innovadoras que marcan una diferencia real".

"Frente a los poliédricos retos del cambio climático y la extinción masiva, el papel del periodismo centrado en las soluciones se hace cada vez más crucial. Sirve de faro que nos guía a través de la complejidad de estos problemas. Con su incesante búsqueda de la verdad, el periodismo tiene el poder de hacer algo más que documentar el estado de nuestro mundo: puede ayudarnos a transformarlo para mejor", ha concluido.

En el acto, el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, ha reconocido la labor de Mongabay que "ha contribuido a informar con base científica sobre la degradación ambiental, y a mostrar casos y soluciones de éxito, acerca de la relación de los humanos con el planeta compartido hoy de forma excesivamente asimétrica con todos los seres vivos".

Al final de su intervención, el director de la Fundación BBVA ha anunciado que próximamente se abrirá la sexta convocatoria del Premio Biophilia, que en su nueva edición ampliará el perímetro conceptual del galardón, reconociendo aportaciones que estén contribuyendo a repensar la relación de los humanos con la naturaleza tanto desde el periodismo y la comunicación, como desde las humanidades y las ciencias sociales.

"El objetivo sigue siendo el mismo, reconocer narrativas e interpretaciones que descansando en el conocimiento de las ciencias del medio ambiente, contribuyan al modelado de la cultura medioambiental -las creencias, valores, actitudes y conducta- del conjunto de la sociedad.

En sus primeras cuatro ediciones, el Premio Biophilia se otorgó al periodista Matt McGrath, corresponsal ambiental de la BBC; al periódico The Guardian, por su cobertura de temas, debates y noticias medioambientales; Marlowe Hood, corresponsal ambiental de la agencia France Presse; y Elizabeth Kolbert, periodista de The New Yorker y autora de La sexta extinción.