Dirigente de Cs, sobre las escuchas a independentistas con Pegasus: "No es espionaje, es defensa propia"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El dirigente de Ciudadanos y diputado en el Congreso por Málaga, Guillermo Díaz, ha terciado este miércoles en la polémica sobre las escuchas a políticos independentistas con el programa Pegasus. "No es espionaje, es defensa propia", escrito en su cuenta de Twitter.

Así ha reaccionado Díaz tras desvelar 'The New Yorker' y 'The Citizen Lab' el listado con los nombres de 65 políticos independentistas catalanes y vascos presuntamente espiados por el citado software a través de la empresa israelí NSO Group.

El parlamentario y miembro del Comité Permanente de Ciudadanos ha dejado claro que no acepta "ni una lección a las instituciones españolas de quienes espían a niños en los colegios", según ha destacado en otro de sus mensajes de Twitter, recogido por Europa Press.

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, también rechazó este martes "lecciones de espionaje o antiespionaje" de los políticos independentistas catalanes que, según denunció, "usaron" el censo electoral para un referéndum ilegal.

En cualquier caso, Bal se congratuló de que los afectados por el supuesto espionaje vayan a emprender acciones legales, porque eso permitirá a la Justicia investigar el asunto y, entre otras cosas, aclarar si esas escuchas pudieron montarse desde "los propios órganos de la Generalitat de Cataluña".