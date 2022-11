Dirigente del PSE pide que las declaraciones de Barrionuevo sobre los GAL sean investigadas por los jueces

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

La diputada guipuzcoana de Movilidad y Ordenación del Territorio, Rafaela Romero, ha afirmado que "igual que un 'ongi etorri' humilla a las víctimas" del terrorismo de ETA, también lo hace el exministro José Barrionuevo con sus declaraciones.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Romero ha analizado la entrevista concedida por el exministro del Interior José Barrionuevo a El País, en la que, entre otras cuestiones, se refiere al intento de detención del miembro de ETA Larretxea Goñi en territorio francés y reconoce que ordenó "liberar a Segundo Marey" tras su secuestro.

Tras advertir que nunca va a justificar que la "historia de la violencia de ETA" se prolongue a través una respuesta de una violencia del Estado "oscura, cobarde y deplorable", Romero ha considerado que siempre es "mucho más grave y deplorable" esta última porque el Estado está para intentar proteger.

"Me parecen especialmente graves las declaraciones. Igual que un 'ongi etorri' humilla a las víctimas, igual que algunos que niegan la existencia de ETA o llaman terroristas a los socialistas humillan a las víctimas, las declaraciones de Barrionuevo las humillan", ha resaltado.

"APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA"

De este modo, ha considerado que un estado de derecho no puede ser pasivo ante estas afirmaciones, de tal forma que "no se puede hacer apología de la violencia en un medio de comunicación".

"No será el Estado quien lo tenga que hacer, serán los jueces y los tribunales, igual que cuando se hacen declaraciones por parte de partidos que niegan la violencia machista debieran actuar los jueces. No entiendo por qué unas veces se actúa tanto y otras nunca. Esto solo resta para un estado democrático. Estas declaraciones deberían investigarse por humillar a las víctimas", ha argumentado.

Asimismo, ha confiado en que se produzca un pronunciamiento por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de cualquier miembro del Gobierno de España. "No tiene por qué ser el presidente del Gobierno. No sé si las palabras consuelan a las víctimas, pero aquí hay un delito contemplado en el Código Penal, la humillación a las víctimas", ha insistido, al tiempo que ha considerado que "no por ser las víctimas del GAL menos numerosas son menos importantes en su dolor".