Dirigentes de Ciudadanos rechazan las listas conjuntas con el PP insinuadas por Marín para las municipales

Insisten en su intención de no actuar como "cómplices" del bipartidismo" y se escudan en el proceso de refundación

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Varios dirigentes de Ciudadanos han coincidido en rechazar este martes la elaboración de listas electorales conjuntas con el PP para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, como sugiere su antiguo líder en Andalucía, Juan Marín, que tras ser vicepresidente en Andalucía con la formación 'naranja' ha regresado a las instituciones como presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad autónoma a propuesta del PP.

El nombramiento de Marín como nuevo presidente del CES andaluz supone su vuelta a la política tras abandonar el liderazgo regional de Ciudadanos la misma noche de las elecciones del pasado 19 de junio, que dejaron a la formación naranja fuera del Parlamento tras ser socio de gobierno del PP en la anterior legislatura. El exvicepresidente andaluz, que informó a Inés Arrimadas de que aceptaría la oferta de Moreno, sí continúa afiliado al partido 'naranja'.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio tras su fichaje, Marín ha dicho que "las listas conjuntas pueden ser una buena opción", en referencia a que Ciudadanos y PP vayan juntos a las elecciones municipales de mayo en Andalucía, donde Ciudadanos ha quedado descabezado.

PARA ESTO, NO

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, se ha hecho eco de las palabras de Marín y ha resaltado el proceso de refundación del partido subrayando que su labor busca que "un partido de centro, limpio de corrupción, con sentido de Estado y contrario a la politización de la Administración pública vuelva a ser decisivo para España". "No para ser cómplice del bipartidismo", ha agregado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

En la misma línea se han expresado otros dirigentes de la formación de Arrimadas. "No me estoy pateando España con la refundación para ir con el PP", ha dicho en la misma red social el candidato a la alcaldía de Santa Coloma, Dimas Gragera, presentado este fin de semana por la líder del partido, Inés Arrimadas. "Quien sea del PP que se vaya al PP y/o a sus chiringuitos. Los que estamos hasta las narices del bipartidismo lucharemos desde Cs", ha añadido.

"No. Rotundamente, no", ha manifestado la portavoz económica de Cs en el Congreso, María Muñoz. "En la refundación no estamos trabajando para apuntalar al bipartidismo", sino "para mantener el espacio de centro, liberal, reformista y limpio de corrupción en España". "Quien crea lo contrario está en el partido equivocado", ha remachado también en Twitter.