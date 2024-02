Los díscolos de Vox estudian los informes y no aclaran si volverán a repetir la expulsión de Le Senne y De las Heras

PALMA, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Idoia Ribas, ha señalado este miércoles que los diputados díscolos estudian ahora los informes de los letrados del Parlament sin aclarar si volverán a repetir la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras.

En una comparecencia en la Cámara autonómica, Ribas no ha respondido a las preguntas de los periodistas y ha evitado pronunciarse sobre la respuesta de sus compañeros a los informes de los letrados.

"Comprenderán que el texto lo hemos conocido hace muy poco y, por tanto, lo que voy a hacer a partir de ahora es ponerlo en conocimiento de los miembros del resto del grupo parlamentario y no les puedo adelantar cuál será nuestra decisión. No se tomará ninguna decisión hasta que no hayamos podido estudiar en profundidad estos informes", ha afirmado.

Cabe recordar que este miércoles se ha conocido el contenido de los informes de los letrados del Parlament que, aludiendo a un defecto de forma, rechazan la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras del Grupo Parlamentario de Vox.

El informe jurídico alude a un defecto de forma y determina que la reunión en la que Vox acordó la expulsión del presidente de la Cámara y de la líder del partido en las Islas no tenía convocatoria ni orden del día en el que constara la propuesta de expulsión.

Por su parte, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha expresado este miércoles su deseo de que la crisis de Vox se cierre de manera satisfactoria y haya reconciliación entre las partes enfrentadas.