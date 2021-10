El diseño de productos y servicios sostenibles puede aumentar los ingresos hasta un 32%

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El diseño de productos y servicios repercute sobre los ingresos de las empresas, que pueden lograr un aumento de hasta un 32% en los ingresos frente a sus competidores mediante un enfoque de excelencia, en el que la sostenibilidad toma un papel cada vez más relevante, ha constatado McKinsey & Company en la jornada 'Diseño de productos-servicios sostenibles', celebrada durante el ciclo de conferencias 'Making Next: Designing strategies for plausible futures'.

Aparte de subrayar la importancia de situar al usuario en el centro, aplicar la metodología de 'design thinking' para iterar y testar con rapidez, utilizar la analítica para medir el impacto, así como contar con equipos de diseño multifuncionales las empresas, para McKinsey & Company "la sostenibilidad se convierte en el motor central del desempeño del negocio", ha expuesto en un comunicado.

En esta jornada, presentada por Ignacio Marcos, socio senior de McKinsey & Company, y Pilar Cortada, fundadora de EINA Obra, se abordó cómo desarrollar una fusión de productos tangibles y servicios intangibles capaces de satisfacer las necesidades del cliente final, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad. Asimismo, se expusieron diferentes ejemplos de prácticas sostenibles más allá del ciclo de vida de un producto, teniendo en cuenta los aspectos sociales, las partes interesadas y las interacciones con los usuarios.

LA TRANSICIÓN HACIA SISTEMAS DE PRODUCTOS-SERVICIOS SOSTENIBLES

"La sostenibilidad es fundamental para el desempeño del negocio", señaló Marcos. "Para crear sistemas de productos-servicios sostenibles, se requiere apostar por la creación de ecosistemas y asociaciones a lo largo de toda la cadena de suministro para crear valor de las partes interesadas, innovar y crear nuevos modelos de negocio que posibiliten esas nuevas fórmulas sostenibles, y apoyarse en la tecnología", explicó.

Se recalcó también el papel central que juegan los usuarios con los que se establecen las relaciones a largo plazo, en oposición al tradicional modelo centrado exclusivamente en la venta de productos. Asimismo, las empresas participantes destacaron que el desarrollo de sistemas de productos-servicios pueden, a la larga, cambiar el comportamiento del consumidor.

En este sentido, el responsable de las actividades de sostenibilidad en Philips, Robert Metzke, habló de cómo la compañía está incorporando formas de trabajo circulares y sostenibles. Marylin Bisso, vicepresidenta de operaciones de Too Good to Go, una compañía de redistribución que conecta a los clientes con restaurantes y tiendas que tienen excedentes de alimentos no vendidos, abordó cómo reducir el impacto medioambiental de un producto con acuerdos de producto como servicio. Por último, Declan Rankin Jardin, fundador de Alveole, una compañía de apicultura urbana de alquiler de colmenas, habló del impacto medioambiental y el rol de la comunidad.

'Making Next' es un ciclo internacional de 5 webinars que se celebra online del 7 de octubre al 4 de noviembre, cada jueves de 19.00 a 20.00 horas, sobre cómo implementar el diseño sostenible en las prácticas empresariales, a través de los testimonios de ponentes de empresas punteras. Los ponentes presentan casos reales de cómo implementar el diseño sostenible en cuatro ámbitos empresariales: Producto, Sistemas Producto-Servicio (SPS), Transformación de Modelo Organizativo y Ecosistemas Colaborativos.