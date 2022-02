Disfraces de monteros, fotos con terneros, promesas sin cumplir y apelaciones a Sánchez al abordar despoblación

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

Críticas a las visitas de candidatos "disfrazados de monteros", a las fotos rodeadas de ternerillos, apelaciones a la falta de implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o 35 años de promesas sin cumplir al abordar el tema del reto demográfico en el primero de los dos debates que han enfrentado a los candidatos de PSOE, Luis Tudanca; PP, Alfonso Fernández Mañueco, y Cs, Francisco Igea.

Y es que Igea, el primero en tomar la palabra en este bloque, ha reconocido que el problema "esencial" de la comunidad es la despoblación y ha abogado por una política de inmigración "inteligente" y por buscar y generar oportunidades que hagan atractiva a Castilla y León, mientras que Alfonso Fernández Mañueco ha apelado a "una estrategia global" para afrontar un problema "que es global" como es el reto demográfico.

El candidato socialista Luis Tudanca ha coincido con ellos en que la despoblación es el principal problema de la comunidad, ya que en 35 años de Gobierno del PP se han perdido en Castilla y León 200.000 habitantes "mientras España ganaba 8 millones" o comunidades como Castilla-La Mancha ganaba un 23 por ciento de habitantes, y aunque ha reconocido que "no es fácil" abordar esta cuestión, ha enfatizado que "la única forma posible es un cambio de Gobierno".

Al hilo de ello y de la polémica suscitada sobre las macrogranjas, Francisco Igea ha tachado de "falta de respeto" al medio rural los "paseos verdes" de candidatos "en castellanos y rodeados de ternerillos" o "disfrazados de monteros" y ha precisado que el problema de los agricultores y ganaderos tiene que ver, en primer lugar con los márgenes.

Por su parte, Tudanca le ha reprochado a Fernández Mañueco las 10.000 explotaciones ganaderas que han desaparecido en la comunidad y ha asegurado que Castilla y León tiene una oportunidad", que puede ser la última, como es la llegada de fondos procedentes de Europa, a lo que el candidato del PP le ha recordado al líder socialista el Plan del Oeste que en 2014 presentó José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se recogía que la despoblación "es un problema de Estado que las comunidades no pueden abordar en solitario" por lo que ha pedido al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "haga algo ya" porque lleva "cuatro años sin hacer nada" en este sentido.

Momento en el que Francisco Igea le ha pedido a Mañueco que aclare si quiere o no quiere a Pedro Sánchez. "Usted le llama a gritos. Acepte su responsabilidad", le ha dicho en referencia a la situación de pérdida de población de la comunidad, mientras que Luis Tudanca se ha referido a la "desigualdad" que existe en la región y la apuesta de los socialistas por la descentralización. Una descentralización que ya se inició con el Incicb en León o con el centro de enfermedades raras de Burgos.

Asimismo, Luis Tudanca ha insistido en que no hay ninguna comunidad con más despoblación que Castilla y León, a lo que ha añadido que en 35 años de Gobierno del PP no se le ha dado una solución a esta cuestión, mientras que Fernández Mañueco se ha referido a la fiscalidad diferenciada para provincias como Soria, Teruel o Cuenca y ha criticado que el presidente Sánchez no haya "movido un dedo".

Asimismo, el candidato del PP ha asegurado que por primera vez llegan más personas que las que se van de Castilla y León y ha apostado por una política global de natalidad, por el acceso a la vivienda en condiciones ventajosas en el medio rural o el apoyo a los autónomos y a las familias con una fiscalidad "ventajosa".

Por su parte, Tudanca considera que no sólo se pierde población en el medio rural, sino también en las ciudades, por lo que considera que "no puede haber mayor fracaso para un presidente que perder población y expulsar a los jóvenes" de la comunidad, ya que se marchan porque no encuentran oportunidades de futuro en Castilla y León.

El candidato del PP ha abogado por combatir la despoblación con la prestación de servicios sociales en todo el territorio y ha recordado su promesa de blindar por ley los servicios sanitarios y sociales, a lo que Igea ha respondido que "no hay nada más deshonesto que prometer lo imposible" y ha recordado que la Ley de Sanidad ya garantiza esa protección.

"Prometer promete, pero hace poquito" ha aseverado Igea, mientras que a Luis Tudanca le sorprende que Mañueco prometa una ley "para impedirse a sí mismo cerrar los consultorios como lo ha hecho" durante la pandemia.

"La alternativa no es no hacer nada, como lleva 35 años haciendo el PP. No nos podemos permitir no hacer nada", ha aseverado Luis Tudanca.