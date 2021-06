Disney abre el primer hotel dedicado a los cómics de superhéroes de Marvel en París a partir del 21 de junio

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel será el primer hotel dedicado a Marvel, la editorial de comics de superhéroes, que abrirá en París (Francia) a partir del 21 de junio.

Las reservas se abrieron el 18 de mayo de 2021 con una exclusiva oferta de lanzamiento en la página web, en la central de reservas de Disneyland Paris y a través de sus proveedores de viajes.

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84% hasta marzo

El hotel contará con "una de las colecciones de arte Marvel más grandes" con más de 350 obras de arte expuestas, incluyendo 50 piezas exclusivas, creadas por 110 artistas europeos y de otros lugares del mundo. La tienda del hotel ofrecerá la posibilidad de comprar reproducciones de algunas de las obras expuestas en el hotel.

Además, el edificio dispondrá de 561 habitaciones que tendrán un diseño contemporáneo que refleja el estilo urbano de Nueva York y estarán decoradas con obras de arte de Marvel y con temáticas de distintos superhéroes de los cómics.

UN ESPACIO DEDICADO A LOS FANS DE MARVEL

Aparte de las funciones propias de un hotel, Disney's Hotel New York - The Art of Marvel tendrá distintos espacios dedicados a los fans de Marvel.

De esta forma, los visitantes podrán hacerse una foto con el famoso superhéroe Spider-man en Super Hero Station, donde habrá decorados de las películas más conocidas de Marvel. Para los pequeños habrá un espacio creativo para dibujar como los artistas de cómics en el Marvel Design Studio.

A esto se añade el Metro Pool, un centro fitness tanto de exterior como de interior, y el Hero Training Zone, un campo al aire libre de 420 metros cuadrados con distintas áreas dedicadas a una variedad de actividades deportivas; junto a un espacio dedicado a exposiciones temporales llamado The Jack Kirby Legacy Gallery, en honor al famoso dibujante de la editorial.

También habrá un espacio dedicado la oferta gastronómica inspiradaen muchas especialidades de Nueva York y en una gama completa de platos y bebidas tematizadas de Marvel.