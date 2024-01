El dispositivo contra el terrorismo yihadista en Mérida actúa en una vivienda en San Juan en la que vivía una mujer

MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)

El dispositivo contra el terrorismo yihadista en Mérida desarrollado esta pasada madrugada ha actuado en una vivienda ubicada en la calle San Lucas de la capital extremeña, en la barriada de San Juan.

El inmueble, en el que según vecinos de la zona vivía sola una mujer cuya pareja había fallecido hace unos años, está situado en las cercanías del centro sociocultural San Juan.

Así, en declaraciones a los medios, uno de los vecinos de la zona, Manuel Sánchez, ha reconocido que él no ha escuchado "nada" de ruido relacionado con el operativo desarrollado, y ha explicado que "hasta hace poco" ha vivido una mujer en el inmueble en el que ha intervenido el dispositivo.

Dicha mujer "vivía sola", aunque "hace tiempo" acudió "una vez" a la casa una fémina "más joven un día", ha explicado Sánchez, quien ha reconocido que la ocupante del inmueble "no" se relacionaba con los vecinos.

"No sé ni cómo se llama. Esa mujer llevará aquí un par de años viviendo", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que la mujer, cuya pareja falleció "hace un par de años", "no" se relacionaba con los vecinos. "Esa mujer y el marido (antes de fallecer) llegaban, aparcaban el coche, entraban dentro, salían, y ella no daba los buenos días... No la he visto nunca hablar con nadie", ha señalado.

El vecino, al mismo tiempo, ha indicado que la mujer "tenía pinta de ser extranjera". "No he hablado nunca con ella ni la he visto hablar con nadie", ha apuntado.

Por su parte, otro vecino, Antonio López, ha reconocido a Europa Press que se ha quedado "asombrado" con la "redada" desarrollada junto a su casa. "Hemos desayunado y no nos hemos dado cuenta", ha señalado, al tiempo que ha explicado que en la vivienda donde se ha actuado vivía "un matrimonio" con un aspecto "normal y corriente" y compuesto por "personas mayores".

"Nos los hemos encontrado algunas veces por aquí y les hemos dado los buenos días o las buenas tardes, y nada más... pero no he visto nada sospechoso", ha añadido López, quien ha afirmado que sí que "eran muy prudentes, han ido por su cuenta".

También ha agradecido a los cuerpos policiales existentes en Mérida por el dispositivo desarrollado. "Gracias a los policías que tenemos en Mérida que han hecho la redada y han controlado... De momento estamos tranquilos", ha destacado.

Cabe recordar que la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han activado este martes por la mañana un operativo policial conjunto contra el terrorismo yihadista en la provincia de Barcelona y en Mérida (Badajoz).